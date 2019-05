Escucha las noticias de las 22:00 (03/05/2019)

Voz 0194

00:14

la Cadena SER Hora veinticinco la situación a sigue presa de la incertidumbre Leopoldo López sigue en la residencia del embajador español en Caracas Juan Guaidó sigue llamando a la movilización ciudadana y Nicolás Maduro sigue haciendo demostraciones de poder el chavismo y la oposición mantienen el pulso por el apoyo de los militares que hasta ahora en su mayoría se mantienen fieles a Maduro y hoy tras la aparición por sorpresa anoche de Leopoldo López a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas el Gobierno español ha reaccionado el ministro de Exteriores Josep Borrell además de reiterar que no van a entregar a López le ha mandado un mensaje muy clarito al líder opositor desde la sede de la embajada no se puede hacer ningún tipo de actividad política lo de ayer al Gobierno español parece que no le gustó mucho aquí en España la oposición ya critica estas palabras del ministro de Exteriores porque dicen que defraudan aquellos que quieren recuperar la libertad en Venezuela Ángels Barceló arrancamos tiempo de información y tiempo de análisis se sientan hoy en la tertulia Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y Neus Tomàs buenas noches buenas noches anoche hasta ahora no sorprendió en directo la rueda de prensa que Leopoldo López improviso