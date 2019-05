Escucha las noticias de las 02:00 (04/05/2019)

a partir de ahora esto será reculado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su instancia España no va a permitir que eso en se convierta en un centro de activismo político

gracias Irene en nuestro país la Fiscalía ha pedido que se admita el recurso de Carles Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Clara Katy contra la decisión de la Junta Electoral de impedirles presentarse a las elecciones europeas la Fiscalía considera que se ha vulnerado su derecho a ser elegidos Javier Álvarez

Voz 0689

01:42

la Fiscalía apoya que Puigdemont pueda ser candidato al Parlamento Europeo porque no hay ninguna ley que impida su presencia a la Fiscalía de Madrid se muestra así contra la decisión de la Junta Electoral Central acordada tras la protesta del Partido Popular y Ciudadanos de excluir al líder independentista y a sus consejeros de la candidatura europea el escrito el fiscal llega a manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Madrid que decidirá aunque la última palabra la tiene el Tribunal Supremo el Ministerio público afirma que el acuerdo de la Junta no es ajustado a derecho en cuanto que manera el derecho fundamental de sufragio pasivo de pude Comín y Ponseti porque su inscripción en el censo sigue vigente dice la Fiscalía no consta ninguna causa que impida explícitamente su derecho de sufragio activo eso sí la Fiscalía reconoce la dificultad para esta candidatura porque resulte materialmente imposible este ejercicio de su derecho porque al intentar hacerlo y antes de conseguirlo pueden ser detenidos como consecuencia de la situación de rebeldía en la que vive