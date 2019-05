Escucha las noticias de las 03:00 (04/05/2019)

actualmente no hay miedo a las enfermedades de transmisión sexual la sociedad como tal acepta el riesgo por no evitar su libertad sexual las conductas íntimas de la población son íntimas es muy difícil entrar en ello

Voz 1855

03:14

estando en Madrid un torneo que me encanta pues por mala suerte nunca se me ha dado muy bien pero siempre vengo muy contenta después único torneo de mujeres que tenemos y qué bien me veo bien siempre vengo con ilusión siempre invirtiendo preparar bien es un torneo muy importante mi calendarios jugar delante de mi público así que me encuentro bien yo creo que las tantas ganas que tengo a veces pasada pero ojalá este año