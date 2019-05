Escucha las noticias de las 12:00 (04/05/2019)

es mediodía las once en Canarias

qué tal buenos días advierten de que habrá más y también de que los que hayan estado involucrados en ese intento de levantamiento militar van a ser sancionados porque son dice la fiscalía traidores a la patria también ha hablado el fiscal general de Venezuela de Leopoldo López lo ha llamado cobarde y ha dicho que el hecho de que esté en la residencia del embajador español es un gesto un amistoso del Gobierno de España este viernes ha reunido además el Grupo de Lima los doce países que lo forman han estado cinco horas reunidos en un comunicado han pedido a los venezolanos que continúen la lucha por recuperar la democracia aunque dicen que no aceptan una intervención militar en el país si piden que se hagan todos los esfuerzos políticos para aislar a Maduro hoy se esperan movilizaciones de nuevo en Venezuela el presidente encargado Juan Guaidó ha vuelto a pedir a los venezolanos que salgan a la calle este sábado que vayan a los cuarteles para convencer a los militares para que dejen de apoyar a Maduro también ha dicho que van a darle un documento a las Fuerzas Armadas para que escuchen según Guaidó lo que pide Venezuela

si Estados Unidos y Corea del Norte estaban en conversaciones tras la fallida cumbre de Hanoi de febrero para la desnuclearización del país según Trump estas negociaciones tenían el visto bueno de otros líderes internacionales como el presidente ruso Vladimir Putin también había asegurado Trump semanas atrás que mantenía una buena relación con el líder norcoreano y comenzaron a esas negociaciones no había habido ensayos nucleares en Corea del Norte sin embargo durante esta madrugada se ha registrado una nueva prueba de armas en la localidad costera de Guns and se han disparado varios proyectiles de corto alcance todavía no han concretado cuántos en lo que parece un gesto de frustración por la falta de avance en las conversaciones con la Administración Trump los proyectiles volaron según las fuentes oficiales entre setenta y doscientos kilómetros el mar de Japón y cayeron al mar Corea del Sur ha advertido a la república del Norte de que estos ensayos violan el espíritu del acuerdo militar intercoreana