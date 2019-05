Escucha las noticias de las 13:00 (04/05/2019)

Voz 1393

00:45

la Fiscalía decide ponerse más eh de parte de Puigdemont sus razones tendrá pero quien tiene que explicarlo ese señor Pedro Sánchez por que la Fiscalía ha decidido ponerse del lado de Puigdemont no del lado de la Junta Electoral Central no del lado de la razón que dice que si un señor está reclamado por el Supremo reclamado porque el vez delitos contra el Estado no puede representar a España ni me gustaría que Pedro Sánchez explicara claramente saliera implicara claramente porque la fiscalía en vez de ponerse del lado de la Junta Electoral y de los magistrados se está poniendo de lado de los de lazo amarillo y de mono