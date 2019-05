Hora 14 La Rioja (4/5/2019)

Voz 7

05:43

claro que efectivamente vemos que hay una una diferencia la tasa de infantiles con respecto a la vieja Rioja es la segunda comunidad con menos riesgo de pobreza infantil de toda España solamente superada en cuanto a buen dato por la Comunidad fueron de dejaba ir si hablamos de provincias pues seriedad y mientras aquí es nada cuarta a la cuarta provincia por detrás de Navarra pero luego está Aubisque allí hay Gipuscua que piensan nuestros que con Mercedes y un doce comanche han cuando estamos hablando de de este riesgo de pobreza y no de un cincuenta y uno por ciento de niño y no a cualquier persona ser no y no tenemos que asimilar a riesgo de pobreza con pobreza extrema Cecif no estamos viendo aquí es que los niños que no estoy viendo por ejemplo el tercer mundo niños en la calle desnutridos tenemos aquí cuando hablamos de pobreza Puxeu afortunadamente esto en un país donde a las necesidades básicas como son la educación Imasol que están totalmente cubiertas en ese sentido no hay ningún niño en España que no tenga una sanidad que gratuita Isla tenga una dedicación trae completamente gratuita a partir de ahí pueden empezaba a venir los problemas estamos hablando también de subvenciones para comedor escolar para libros e incluso con compadre sociales asociaciones BNG es como son Cáritas a cualquier otra las necesidades así que os llegan semanas más se van cubriendo y estaba ya cuando estamos intentando hablar de un niño pues que no puede ir a Málaga eso que no puede unas vacaciones unir aquí cuando éste niño pues tiene una serie de necesidades no no no física sino más del orden frente al hospital y éstas no están cubiertas den Cross de lo que ese panorama actúan español aquí sí que lo hagamos de riesgo de pobreza a final lo de pobreza no es más que una tasa que viene establecida por el propio Instituto Nacional de Estadística por aquellas familias que tienen unos ingresos que están por debajo del sesenta por ciento de también que de ingreso cañones