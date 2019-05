Escucha las noticias de las 03:00 (05/05/2019)

con las tres las dos en Canarias el Tribunal Supremo decidirá este domingo sí permite a Carles Puigdemont ya los exconsellers Toni Comín clara eh presentarse a las elecciones europeas la Junta Electoral Central se lo prohibió porque no viven en España después la Fiscalía pidió que se admitiera el recurso de los políticos por considerar que se había vulnerado su derecho fundamental de sufragio pasivo a la espera de la decisión de los jueces del Supremo el ex presidente catalán ha acusado este sábado la Junta Electoral de actuar con intenciones políticas lo ha dicho desde Bélgica corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738

00:53

intentan corregir lo que era un auténtico abuso criticado no sólo desde nuestro lado sino desde el campo contrario a la independencia en el que mucha gente profesionales juristas han dicho así no creo que el camino del respeto a los derechos fundamentales es el camino correcto declaraciones de Carles Puigdemont convencido que se puede presentar su obtendrá el escaño aunque hoy ya no ha dicho que con él regresaría a Cataluña sino ha asegurado que con él trabajaría como eurodiputado