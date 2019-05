Escucha las noticias de las 05:00 (05/05/2019)

Voz 1

01:37

toda la vida así un cobarde en nuestro país el Tribunal Supremo decidirá este domingo sí permite a Carles Puigdemont ya dos de sus ex consellers presentarse a las elecciones europeas nuevos jueces deberán pronunciarse sobre la prohibición que les había impuesto la Junta Electoral Central por no residir en España informa Alberto Pozas los magistrados del Supremo se reúnen mañana para estudiar este caso después de que varios juzgados de Madrid hayan decidido que no son competentes no van a estar todos los jueces de la Sección Cuarta de lo Contencioso dos de ellos de hecho forman parte precisamente de la Junta Electoral y eso les impide resolver este recurso tienen que estudiarse el ex president Carles Puigdemont y los exconsellers Clara y Toni Comín pueden presentarse a las próximas elecciones europeas en las listas de Junts per Cat una junta electoral muy dividida ha dicho que no con varios votos particulares en contra pero la fiscalía sostiene que se les tiene que permitir concurrir a los comicios aunque estén procesados por rebelión fugados de la justicia española en la crónica política del Partido Popular reconoce errores en la campaña de las elecciones generales con un giro a la derecha en los mensajes del partido varios líderes se han pronunciado este sábado en esa línea en diferentes mítines entre ellos Pablo Casado y el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla