Escucha las noticias de las 06:00 (05/05/2019)

Voz 1

00:00

las seis las cinco en Canarias hoy está previsto que el Tribunal Supremo decida si permite a Carles Puigdemont ya los exconsellers Toni Comín y clara pulsa Katy presentarse a las elecciones europeas los jueces deberán pronunciarse sobre el veto que les había impuesto la Junta Electoral Central por no residir en España después de que la Fiscalía admitiera el recurso de los políticos por considerar que con el veto se viola su derecho a ser elegidos ayer desde Bélgica el ex presidente catalán acusaba a la Junta Electoral de actuar con intencionalidad política reivindicaba su presencia en la campaña electoral han seremos nosotros cinco final Brown defenderemos nuestros derechos hasta el final ya habrá un momento en que serán restituidos por tanto nos sentimos parte activa de esta campaña nos pueden apartar de una lista de un papel pero no nos apartará de la campaña ni de la política Nin soportarán lo política todavía en esta crónica política el Partido Popular reconoce errores en la campaña de las elecciones generales trata de presentar al PP como un partido de centro de cara a las municipales y autonómicas del próximo veintiséis de mayo este sábado Pablo Casado y Albert Alberto Núñez Feijóo compartían análisis en un mitin en Galicia