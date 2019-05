Escucha las noticias de las 10:00 (05/05/2019)

Juan Guaidó ha reconocido errores en su estrategia para derrocar al Gobierno de Venezuela en una entrevista que publica hoy The Washington Post el presidente encargado afirma que esperaba más apoyo por parte de los militares hay que recordar que ayer Nicolás Maduro pidió unidad al ejército volvió a acusar a Estados Unidos de liderar una conspiración Carlos Sevilla

Voz 2

00:24

desde la oposición venezolana dice que esperaba que Maduro dimitiera ante una oleada de deserciones militares que finalmente no se produjo y admite que necesitan más soldados y funcionarios del régimen para derrocar al Gobierno además Guaidó considera una buena noticia que Estados Unidos esté barajando todas las opciones en Venezuela aunque descarta una intervención militar unilateral si no cuenta con la participación de las fuerzas venezolanas contrarias al chavismo el presidente de la Asamblea Nacional también niega que haya críticas dentro de la oposición contra Leopoldo López y afirma que si Maduro no ha ordenado su detención es porque está asustado