Escucha las noticias de las 12:00 (05/05/2019)

Voz 1827

01:09

gracias Patricia a esta hora los magistrados del Tribunal Supremo empiezan a estudiar si permiten presentarse como candidatos a las elecciones europeas a Carles Puigdemont ya otros dos antiguos miembros de su Gobierno los tres fugados de la justicia española Alberto Pozas buenos días buenos días encima de la mesa dos posturas incompatibles por un lado la de la Junta Electoral que que no se pueden presentar porque están fugados procesados por rebelión suspendidos políticamente y además del censo electoral no refleja su situación real no viven dónde están empadronados al otro lado la opinión de la Fiscalía hice varios magistrados del Tribunal Supremo que creen que todo esto no es un impedimento para que Carles Puigdemont clara Ponseti Toni Comín puedan presentarse en las listas de lluvias para Europa la decisión Roberto se conocerán las próximas horas ya a la espera de conocer esa decisión Puigdemont ya adelantó anoche en TV tres que no descarta incluso presentar una querella por prevaricación contra alguno de los magistrados si finalmente no le permiten presentarse a estas elecciones el primer ministro Netanyahu acaba de dar órdenes al Ejército de Israel para que continúen con los bombardeos contra la franja de Gaza la nueva ofensiva israelí contra los palestinos Se salda de momento con siete muertos entre ellos un bebé y su madre que estaba embarazada de siete meses