Escucha las noticias de las 13:00 (05/05/2019)

la Policía Nacional investiga la muerte de una mujer en el municipio madrileño de Parla su cuerpo ha sido encontrado con signos de violencia Radio Madrid Isabel Salvador que más sabemos se trata de una mujer de cuarenta y siete años española que según han confirmado a la SER fuentes policiales había denunciado episodios de violencia machista y tenía una orden de alejamiento aunque no han precisado de quién anoche sobre las once la policía después de ser alertada por sus allegados porque no sabían nada de ella desde hacía varios días entró en su casa en Parla donde encontraron su cuerpo con signos de violencia a la espera de los resultados de la autopsia según las mismas fuentes la investigación apunta a un nuevo asesinato machista recuerden que el cero dieciséis es el teléfono gratuito de atención a las víctimas de malos tratos no deja rastro en la factura pero hay que borrarlo del registro de llamadas por lo demás los jueces del Tribunal Supremo siguen reunidos a esta hora para decidir si Carlas