Escucha las noticias de las 14:00 (05/05/2019)

Voz 1827

00:22

muy buenas tardes en este domingo pendientes del Tribunal Supremo reunido para decidir si permite presentarse como candidatos en las elecciones europeas a Carles Puigdemont que a otros dos antiguos miembros de su Gobierno fugados los tres de la justicia española hay novedades Alberto Pozas buenas tardes por ahora no Roberto buenas tardes va para los horas de la Reunión de los cinco magistrados de lo Contencioso Administrativo la decisión que tomen hoy marcará las listas de Jonas para Europa en las próximas elecciones europeas sí pueden presentarse Carles Puigdemont Toni Comín y clara Ponseti y no pueden hacerlo la Junta Electoral cree que no pueden por estar procesados que fugados la Fiscalía varias fotos del Supremo creen que sí puedan al menos quién a las listas gracias Alberto y mientras tanto el Gobierno de Cataluña ha llevado hoy sus proclamas políticas hasta el delirio hoy se ha celebrado en el campo de concentración de más Hausen un acto de homenaje a las víctimas españolas del holocausto nazi más de cinco mil personas fueron allí exterminados en este homenaje un cargo de la Generalitat con un lazo amarillo en la solapa ha empezado a hablar de los líderes independentistas en prisión provisional como presos políticos la ministra de Justicia española que estaba en ese acto se ha marchado al oír esas palabras de exclusión