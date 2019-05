Escucha las noticias de las 02:00 (06/05/2019)

el líder del movimiento islamista Hamás que gobierna en Gaza Ismail Haniyeh ha declarado esta noche que no desean una nueva guerra pero que Israel no está cumpliendo su parte del trato es decir los acuerdos pactados hace semanas con la mediación de Egipto y que permiten desde que los pescadores de Gaza se aleja un poco más para faenar como que entre vía acatar el salario de funcionarios públicos de Gaza después de veinticuatro horas de escalada esta noche los rumores de una tregua inminente aumentan entre bastidores Egipto la ONU y Qatar estarían intentando apaciguar a las partes para lograr un nuevo alto el fuego lo ocurrido en las últimas horas no tiene precedentes desde la última guerra en Gaza en dos mil catorce dos acontecimientos totalmente externos al conflicto podría jugar a favor de un alto el fuego el inicio del Ramadán el mes de oración para los musulmanes la celebración del festival de Eurovisión dentro de quince días en Tel Aviv

ayer el Tribunal Supremo no se limitó a establecer la competencia envió el caso a un juzgado de lo Contencioso de Madrid explicando que según su criterio no hay ningún impedimento para que Carles Puigdemont Toni Comín y clara Ponseti se presenten a las elecciones europeas en las listas de espera Europa el Supremo contradice los argumentos de la Junta Electoral dice que su situación de fuga en Bélgica y en Escocia no es un argumento para dejarles fuera de la convocatoria electoral no hay plazo para que resuelva el Juzgado de la Gran Vía madrileña pero el Supremo dejó ayer también claro que tiene que hacerlo cuanto antes no hay pistas tampoco sobre el criterio que seguirá este juez aunque el sábado pasado cuando decidió enviar el caso al Supremo ya dijo que hay que estar a lo que resuelva el alto tribunal