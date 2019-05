Escucha las noticias de las 05:00 (06/05/2019)

casado acude a La Moncloa su condición de líder de la oposición papel que no ha dejado de reivindicar desde el pasado domingo en plena batalla conciudadanos por el liderazgo del centro derecha su intención es como hizo en agosto del año pasado ofrecer a Sánchez una serie de pactos fundamentalmente en materia económica orientados a la rebaja de impuestos sobre Cataluña el líder del PP va a proponer al presidente del Gobierno en funciones la puesta en marcha de medidas urgentes para garantizar la convivencia vuelve a estar encima de la mesa el ofrecimiento de los senadores populares para apoyar de ciento cincuenta y cinco también la aplicación de la ley para aquellas formaciones que alientan la violencia Casado además quiere saber si Sánchez Se va a seguir apoyando a los independentistas para tratar de convencerle de que no lo haga le va a ofrecer una estrategia conjunta para evitar señalan fuentes populares que sigan avanzando en su objetivo de ruptura constitucional una vez finalizada la Reunión el líder del PP va a comparecer en rueda de prensa desde

Voz 0946

01:49

la negativa de Salvini a destituir el subsecretario de Transportes Amando Siri procesado por corrupción y asociación mafiosa exigida por los cinco estrellas ha situado la coalición de Gobierno al borde de la ruptura la idea no estoy acostumbrado a los ataques de la oposición de periodistas que le insulten que me ataquen que me amenacen al ha dicho Salvini y ha lamentado que lo haga mis aliados del Gobierno es extraño quizás estudioso la destitución del subsecretario se discutirá pasado mañana en Consejo de Ministros que se prevé muy tenso y Salvini vértigo al primer ministro Conte ya los ministros de los cinco estrellas