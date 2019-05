Escucha las noticias de las 08:00 (06/05/2019)

Voz 1727

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días pregunta para iniciar la semana para poner en marcha el lunes El Mundo es mejor ahora y más justo que en ningún otro momento de la historia probablemente sí pero a la vez tenemos que lidiar con nuevos problemas y nuevas situaciones personales que quizá nunca antes nos habíamos planteado porque ese vivía menos años en grupos humanos más fuertes más arraigados viene esta reflexión inicial por una historia que hemos conocido esta noche la historia de un preso que una vez cumplida su condena no quería salir de la cárcel de Huelva porque no tenía dónde ir según cuenta el sindicato Acaip ayer consiguieron arrastrarlo más allá de la puerta de la prisión pero las pocas horas volvió a esa misma puerta pedir que lo dejaran entrar de nuevo y cuando el explicaron que eso no era posible intentó acabar con su vida está en el hospital ingresado pero al menos no estoy solo pensará él podemos hablar de los fallidos planes de reinserción sí pero es que hace unos meses fue noticia en todo el mundo un nuevo perfil de delincuente japonés ancianos que cometen delitos para ingresar en la cárcel y huir así de la pobreza y de la soledad en el tramo final de la vida o hace una semana que les contábamos aquí en Hoy por hoy la historia de una anciana modificada durante cinco años en su casa en el centro de Madrid sólo llegaron a ella por su deuda con la comunidad de propietarios del edificio sólo sus deudores la echaron de menos hemos avanzado mucho en medicina en tecnología y los beneficios del progreso se extienden a partes del mundo donde no habían llegado jamás buenísima noticia vivimos más y mejor y a la vez la vida se ha hecho más solitaria más individualista la familia ha perdido su fortaleza atrapada en las prisas en la dispersión in nada ha sustituido a esa red poderosa de cuidados así con esta reflexión empieza la semana en la que vamos a inaugurar una nueva campaña electoral Pepa Bueno