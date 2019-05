Las noticias de Aragón, 10:02 (06/05/2019)

hoy por la robótica por Radio Zaragoza pasado hoy dos veteranas diputadas en las Cortes que dicen adiós a la política son Patricia Looking de Izquierda Unida IU María Herrero del PAR

Voz 3

01:23

lo lógico es que necesitan que haya mujeres en la política no que sea María o Patricia las que tengamos que seguir en política no yo creo que es importante y normal y natural que tengo acaben el relevo de de hecho esta es una pregunta que no se la haría ese dos compañeros hombres si será abandonaba la la política lo que es verdad tanto en el caso de María yo que creo que es más excepcional es que son decisiones voluntarias de las dos personales de abandonar la primera línea