Las noticias de Galicia, 10:02 (06/05/2019)

que en el resto del Estado abril deja una caída de cuatro mil seiscientos quince desempleados un dos coma siete por ciento una décima menos que en el conjunto de España la cifra total de desempleados en la comunidad asciende a ciento sesenta y seis mil doscientas veintiséis personas en cuanto al dato interanual el descenso es mayor de abril abril son dieciséis mil sesenta y cinco parados menos una bajada del ocho coma ocho por ciento de los sucesos en Vila Pontevedra dos jóvenes de veinticinco y veintiocho años salvaron a una mujer de una brutal agresión de su pareja ayudaron a la víctima a salir del domicilio en el que el hombre la tenía acorralada junto a una ventana después retuvieron al agresor hasta que fue detenido por la policía de los tribunales juicio por desfalco este lunes el propietario y la hija de Bautista administradores se enfrentan a siete años de cárcel por un delito de apropiación indebida la Audiencia de Pontevedra juzga desde hoy si se quedaron con más de un millón de euros de ochenta y dos comunidades de propietarios en la ciudad de Vigo y hoy se presenta en Compostela el Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria Ramón Ares está al frente de la organización de ese congreso también ex gerente del área sanitaria de Lugo nos ha contado que en él se va a analizar cómo mejorar la gestión gracias a la innovación y siempre con un límite presupuestario

Voz 3

01:24

obligación no sé como del ojo sistema me llore que seamos capaces de existen una Lombillo hemos sido mental ser hay margen de mellor siempre hay margen de mejora para intentar hacer a excusas son mayor posible es fundamentalmente es la excusa es posible dentro en contacto límite presupuestario el límite financiero nunca siempre vais a ser siempre ha limitado y siempre posiblemente sea CEAR sea escaso Perea un límite que tenemos no puede haber un que se inventó un crecimiento infinito