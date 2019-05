Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:03 (06/05/2019)

buenos días Castilla La Mancha ha sido la primera comunidad en creación de empleo y la segunda reduciendo el paro ha dicho Emiliano García Page que se propone crear otros cien mil empleos lo que ha calificado como la segunda vuelta de su mandato en este sentido advierte a los partidos que han perdido las elecciones generales que las municipales y autonómicas no deben usarse como revancha hay que trasladar la tranquilidad de que no hay una mayoría parlamentaria para grandes cambios en los próximos cuatro años incluida la autodeterminación el objetivo primero del país dice debe ser seguir creciendo y evitar la dinámica de dos bloques agravios que

Voz 3

00:55

que un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más se para el coche quise sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo nominales sabes no