Escucha las noticias de las 11:00 (06/05/2019)

las once las diez en Canarias

valorar con optimismo los datos del paro de abril se ha registrado el segundo mejor dato de afiliación a la Seguridad Social en ese mes en toda la serie histórica algo que para el secretario de Estado para Octavio Granado es una muestra de que no se notan en el empleo los efectos de una posible desaceleración económica aunque no ha valorado que los datos vienen acompañados también de la alta temporalidad derivada de la campaña de Semana Santa

a ser paciente no sé si de verano e invierno de la desaceleración pues no es aplicable por el momento las cuentas del sistema español de seguridad social el empleo medido en términos de afiliación de cotización preocupación sigue coleccionando mucho más vigorosamente en España que en el resto de la Unión Europea

por lo demás en el juicio del proceso independentista siguen esta mañana declarando testigos por ejemplo un representante del sindicato los Mossos d'Esquadra que ha negado que uno de los acusados el ex conseller Joaquim Forn les diera órdenes políticas vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días de puertas para fuera Saquín forma aseguraba que los Mossos permitirían el referéndum pero de puertas para dentro ha dicho a este agente les decía otra cosa distinta contexto cuatro

otro comisario de Mossos acaba de ratificar esta información reconoce que el sistema de binomio fue insuficiente en Barcelona el uno de octubre pero porque no había más agentes gracias Alberto la Audiencia de Barcelona mantiene en libertad provisional al exprofesor de los Maristas condenado a más de veintiún años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos es una sentencia que aún no es firme la Audiencia por tantos ha dado más tiempo para decidir sobre su ingreso en prisión la Audiencia está abierta

Tomás Joaquín Benítez el pederasta confeso de abusos sexuales a menores en el colegio Maristas de las Corsi ha ido a su casa después de que la Audiencia de Barcelona no haya resuelto todavía si le envía a cumplir prisión provisional está previsto que en los próximos días salgamos de dudas pero de momento lo mantienen en Liga verdad su defensa alega que Benítez siempre ha cumplido con las medidas cautelares que tiene el pasaporte retirado y que no huirá de la justicia en cambio Fiscalía hay acusaciones piden su ingreso inmediato a la cárcel no entienden cómo se le deja en libertad cuando tiene que cumplir una condena de casi veintidós años de cárcel y el riesgo de fuga dicen es el