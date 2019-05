Escucha las noticias de las 11:00 (06/05/2019)

Voz 1995 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:08 en Antonio muy buenos días buenos días Toni el Gobierno acaba de

Voz 1645 00:11 valorar con optimismo los datos del paro de abril se ha registrado el segundo mejor dato de afiliación a la Seguridad Social en ese mes en toda la serie histórica algo que para el secretario de Estado para Octavio Granado es una muestra de que no se notan en el empleo los efectos de una posible desaceleración económica aunque no ha valorado que los datos vienen acompañados también de la alta temporalidad derivada de la campaña de Semana Santa

Voz 0932 00:32 a ser valiente no sé si de verano de invierno de la desaceleración pues no es aplicable por el momento las cuentas del sistema español de seguridad social el empleo medido en términos de afiliación de cotización por ocupación sigue eh revolucionando mucho más vigorosamente en España que en el resto de la Unión Europea

Voz 1645 00:54 por lo demás en el juicio del proceso independentista siguen esta mañana declarando testigos por ejemplo un representante del sindicato

Voz 0055 01:01 de los Mossos d'Esquadra que ha negado que uno de los acusados el ex conseller Joaquim Forn les diera órdenes políticas vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días de puertas para fuera Saquín forma aseguraba que los Mossos permitiría en el referéndum pero de puertas para dentro ha dicho a este agente les decía otra cosa distinta contexto cuatro Fratto

Voz 3 01:17 es diferentes pero venía a decir lo mismo separar

Voz 1995 01:21 la responsabilidad policial de locales

Voz 3 01:22 el responsabilidad política que tenemos los Mossos d'Esquadra

Voz 0055 01:25 otro comisario de Mossos acaba de ratificar esta información reconoce que el sistema de binomio fue insuficiente en Barcelona el uno de octubre pero porque no había más agentes

Voz 1645 01:33 decías Alberto la Audiencia de Barcelona mantiene en libertad provisional al ex profesor de los Maristas condenado a más de veintiún años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos es una sentencia que aún no es firme la Audiencia por tantos ha dado más tiempo para decidir sobre su ingreso en prisión la Audiencia está Berta

Voz 1315 01:48 Tomás Joaquín Benítez el pederasta confeso de abusos sexuales a menores en el colegio Maristas de las Corsi ha ido a su casa después de que la Audiencia de Barcelona no haya resuelto todavía si le envía a cumplir prisión provisional está previsto que en los próximos días salgamos de dudas pero de momento lo mantienen en Liga verdad su defensa alega que Benítez siempre ha cumplido con las medidas cautelares que tiene el pasaporte retirado y que no huirá de la justicia en cambio Fiscalía hay acusaciones piden su ingreso inmediato a la cárcel no entienden cómo se le deja en libertad cuando tiene que cumplir una condena de casi veintidós años de cárcel y el riesgo de fuga dicen es el

Voz 1645 02:27 todo eso vamos algunos asuntos más han comenzado acreditarse ya a primera hora los diputados electos de la nueva legislatura en el Congreso la primera en hacerlo ha sido quién hasta ayer ha sido presidenta de la Cámara Ana Pastor también han presentado después sus credenciales los números dos y tres del Partido Socialista por Cuenca Luis Sauquillo Mariana de Gràcia canales del exterior los servicios de rescate ha localizado esta mañana las cajas negras del avión que se incendió ayer en un aeropuerto de Moscú un incendio que provocó la muerte recordemos de cuarenta y una personas según las autoridades el estado de las cajas negras no impide que se puedan analizar los datos son C3 tiempo para la información de su comunidad

Voz 1434 03:07 la Policía Nacional cree que el hombre que presuntamente mató a su mujer en Parla el pasado miércoles ha huido ya a su país a Marruecos estaba en España en situación irregular Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:16 hola buenos días se llama calcinó tiene treinta y ocho años y sobre él pesan treinta antecedentes

Voz 0746 03:21 por lesiones violencia de género e incluso tentativa de homicidio ya había agredido anteriormente

Voz 0089 03:27 a otra pareja otra mujer con la que mantuvo relaciones el último arresto policial se produjo nada más y nada menos que el pasado mes de febrero también por una pelea los agentes del Grupo de Homicidios junto a los funcionarios de la Comisaría de Parla siguen buscándole aunque en las últimas horas va cobrando fuerza la hipótesis de que ha huido a su país natal a Marruecos el primer anal

Voz 1434 03:47 sí forense fija el asesinato de la mujer el miércoles pasado por lo que ha tenido más de tres días para cruzar el Estrecho el Partido Popular tiende la mano a Ciudadanos para conservar el poder en la Comunidad de Madrid la cándida de Isabel Díaz Ayuso se compromete a apoyar un Gobierno de Ignacio Aguado si consigue más escaños el veintiséis de mayo y pide a cambio que Ciudadanos haga lo mismo tanto en la comunidad como en los ayuntamientos de la región Aguado sólo se compromete a una parte

Voz 0771 04:13 en la legislatura pasada pues hasta en dos ocasiones le prestamos nuestro apoyo al Partido Popular y creo que también sería justo que en esta legislatura el Partido Popular nos apoyara a nosotros para encabezar un Gobierno en la Comunidad de Madrid lo que sucede en otros ayuntamientos en otro comunidades pues serán los propios candidatos los que tengan que responder

Voz 4 04:28 de qué vamos un apoyamos en un partido no diferentes Sanchis mono será todos juntos o vamos a Sanchis un poquito y en unos sitios sí en unos no hombre las cosas hay que tenerlas claras si tú no quieres que serán chiísmo crezca tendrás que decir no voy a pactar con el Santísimo ni en ayuntamientos mancomunidades comunidades en España

Voz 1434 04:45 tenemos diecisiete grados ahora mismo en el centro de la capital las máximas hoy se van a situar por encima de los veinticinco grados esperamos también algunas nubes que no van a dejar lluvias

Voz 1995 05:59 se pierde una sola Sección de cuerpos especiales como el acto de Móstoles ellos son capaces de parar un chut de mal humor con una finta ironía hacen paradones gran tristeza no se les cuela una solemnidad ni aunque la Iker con Maradona son cancerberos de lo serio brinca bajo los palos el cachondeo y lanzan en diagonal atrapar un chiste imposible al bueno siempre mi equipo los guardametas de la risa a nuestros queridos amados y adorados

Voz 1995 06:28 a mi izquierda Dani Mateo muy buenos días hola buenos días y siempre un poquito más de izquierda más que por ideología

Voz 0746 06:35 es vocación gimnasio ya de la puerta correage rutina muy buenos días tengo que decirte Toni Garrido que hoy no confiaba en que pudiese hacer todas la metáfora de todo el paralelismo portería con la comedia no no si digo se vino abajo la segunda frase

Voz 0460 06:48 es decir que va bien está muy bien no me no me ha gustado mucho hay que aplaudirle el el mérito y el talento porque este saquear de dos personas como Iñaki como yo no haber tenemos buena superficie pero pero muy poco fondo somos como un charco sabes es que no nos puedes confundir con un lago pero no hay no hay fondo esto no es charco lleva saca cada día una página entera

Voz 1995 07:13 llevas quiénes si ves a maravillosa introducción que cada semana es más difícil ahí tiene razón Iñaki Urrutia bueno más allá de conocer vuestros vuestras dotes para dar la acción la comedia pues éstos también tendréis aficiones hombre por supuesto Aleix cosas en vuestro tiempo libre además cosas

Voz 0746 07:31 divertida no como coleccionar sellos con estos dos les sorprende discos así pues yo no

Voz 0460 07:36 no es verdad Mateo uno moderadamente no no muy vieja

Voz 1995 07:39 si iba a conciertos de música metal que te vi el otro día

Voz 0460 07:43 pero forjado forzado Fui es ver a tú sabes atípica Chaves como cuando llevas a tu padre venga papá que hay que salir también y te lo llevas a una discoteca y lo ves que ya el hombre se adapta ya no sabe cómo sujetar el cuba libre

Voz 1995 07:58 no entremos por sigamos dice sí a todo

Voz 0460 08:00 yo he sido todo yo era si me puse lo bailaba el tuit salgamos esa de flores gana para ir a ver a Metallica y una coleta otro ejemplo de la de Los Vengadores que en estos momentos taquillera que crezca la gente ya hombre basta de gente volando viejo tengo viajó gente volando ya hay señores que lanzan rayos por la manos vale hoy crecer

Voz 1995 08:27 es el día en que los directores en la película de Los Vengadores los hermanos ruso han determinado que a partir de hoy ya se puede hablar de la película ha son ahí para no tienes barman en el doctor no era exacta así lo ruso han dicho les dicho lo sabes que el cine de autor es así han decidido que hoy ya se puede hablar de la sino la has visto ya te aguantas hoy ya ellos dicen hacemos películas para que la gente las comente las comparta qué es esto de no poder hacer spoiler que es como se dice ahora sí que ejemplo

Voz 0460 08:56 hicieron muy pesados con spoiler hay gente que vuela y al final ganan los buenos pero es que ellos dijeron no se pueden hacer spoiler por favor ya era ahora sí que lo bueno si queréis que está regulado

Voz 1995 09:09 Gemma de no contar qué pasa en una trama cuando cuando caduca eso pues

Voz 0746 09:13 me caduca cuando pase un tiempo prudencial hombres han éste se estrenó hace tres semanas yo creo que ya se puede hablar pero la gente que después les gran son unos hijos bueno son no son buenas

Voz 0460 09:23 Daniel Hitchcock en Psicosis cerraban las puertas y no dejaba entrar a nadie una vez empezada la película es una vez dentro les pedía a todos por favor que no hicieron spoiler yo creo que es el primer fenómeno spoiler que hubo de Psicosis Baikal no podía es decir que él y ahora que lo decimos no no hay mucha gente que no

Voz 1995 09:46 pero bueno yo solamente digo que en algunos países mismos nada anécdota apócrifa se dice que la película se titulaba

Voz 0460 09:54 la madre era El hombre hombre solo digo que en algunos países la película llevaba ese título en España acordaros en España que tengamos una película La semilla del diablo si no se sabía hasta el final eso eso es como igual de verdad es ver un abrazo al que no habló el título eso es como llamar al sexto sentido el muerta que no se lo huele pero destaca put temas pues te das cuenta que ha prescrito ya

Voz 1995 10:26 contaba cuando prescribe decir cuando ya se puede hablar abiertamente

Voz 0460 10:29 de algo si vamos a la película en Titanic desde el primer día bueno identitario tan importante y yo tengo la mejor

Voz 1995 10:36 mi madre esta tarde se estrena el viernes mi madre va a ver la película vienes con mi hermana vuelve a casa dice Litani madre mía qué pena cuando se muere el chico

Voz 0460 10:47 ah bueno claro bueno mi hermano fue el barco más o menos y a mí me sabía eso es pena Mi hermano añadió me dijo dijo digo hombre pero como me dices eso iré a ver que eso se ve desde el principio

Voz 1995 11:01 es que no tenéis ni idea que sí que cuando pues sino como bien decía Lucía cuando no solemos llamar al que sí la tiene el derecho al que la tiene muy buenos días quién y de que tienen ideas y Jesulín y menos mal que ha venido usted ha visto la peli la última película de Los Vengadores

Voz 0460 11:19 tiene intención de hacerlo no me importa un pimiento hago el cine de superhéroes que bueno tres nos no significa once

Voz 10 11:33 no esto no me apetece mucho pero no estoy de acuerdo en que ahora como llamáis esto spoiler del nuestro

Voz 0460 11:42 antes de que viniera no ahora ahora sabemos

Voz 10 11:44 toros de qué trata la película Jean ya pasado el tiempo y en que el acomodador si no le dabas propina te decía el asesino es el mayordomo ahora ahora todo eso ya no es la de cierto es confesar que la película que más miedo me da me Villa bien pero terror ahora es incomprensible por ejemplo porque ya ser el terror ahora consiste en que te digo llene te salpique la sangre en la butaca pero pero entonces la cosa esta voy a decir ontológica eso de la madre que solía me Pina bien me daban un escalofrío de hecho me acuerdo que mi mujer y yo cuando subió a la escalera en Barcelona volviendo a la luz pasamos un momento

Voz 1995 12:40 después se define van a subir a la luz se va la luz también

Voz 10 12:44 Madero Hinault in no era película no era por el susto final Nin no no no no era es que es un hijo de Bernard como los que si es uno pornografía lo he un y un asesino en potencia

Voz 0460 13:01 sí pero todo eso

Voz 10 13:03 en cine convencional se se notaba detrás de la pantalla había que asomarse detrás de la pantalla

Voz 1995 13:10 bueno lo han reconocido pero saben que Gonzalo Suárez lleva casi seis décadas formando parte del tejido intelectual y cultural de este país es escritor es director de cine es periodista y es asturiana y no necesariamente por ese orden es un creador constantes en cuya obra sería un poco más difícil entender quiénes somos y quién hemos sido durante los últimos años y hoy viene presentarlos un nuevo libro se llama la musa intruso otros de llaman inspiración pero se lo llama la musa intruso sí que hay una musa intrusa bastante inquietante