Escucha las noticias de las 12:00 (06/05/2019)

Voz 1018 00:09 hola qué tal buenos días la Semana Santa ha sentado muy bien al empleo en nuestro país la cifra de parados inscritos en las oficinas públicas se reduce en más de noventa y un mil quinientas personas al tiempo que se eleva en más de ciento ochenta y seis mil el número de afiliados a la Seguridad Social que recupera niveles de hace once años el Gobierno interpreta que estos datos demuestran que la desaceleración algo desaceleración económica no está castigando al empleo aunque la inmensa mayoría de los nuevos contratos son estacionales y están vinculados a la hostelería Toni de Acuña

Voz 1 00:37 en términos interanuales la bajada del paro es de ciento setenta y dos mil personas un cinco coma uno por ciento menos que hace un año la afiliación a la Seguridad Social presenta el segundo mejor dato en abril de la serie histórica hay diecinueve millones doscientos treinta mil ocupados en España la cifra más alta desde dos mil ocho son datos positivos para el Gobierno Yolanda Valdeolivas ex secretaria de Estado de Empleo confirma

Voz 2 00:58 nada de nuevo la tendencia favorable que muestra el comportamiento de nuestro mercado de trabajo del empleo

Voz 1 01:05 Leo en nuestro país cuatro de cada cinco nuevos empleos son estacionales y la mayoría de ellos pertenecen al sector servicios los destinos de costa han sido los más beneficiados en Andalucía Baleares y Cataluña será el mayor descenso del desempleo no sé

Voz 1018 01:17 económica o las decisiones políticas sobre legislación laboral e impuestos marcarán buena parte de la reunión es que el presidente en funciones Pedro Sánchez mantendrá entre hoy y mañana con los líderes de PP Ciudadanos Podemos Pablo Casado será el primero a acudir a Moncloa dentro de una hora convencidos según ha dicho en un desayuno informativo en Madrid de que el batacazo de su partido en las recientes generales está superado

Voz 3 01:36 aquí no caben el luto aquí cabe la resignación todo lo contrario en apenas una semana nos hemos sacudido el polvo esperemos que lo que pasó en el dos mil ocho y que ya irremediablemente se ha visto reflejado el veintiocho de abril no tenga un correlato en las elecciones municipales autonómicas y europeas

Voz 1018 01:56 en Valladolid también en un desayuno informativo el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ha deslizado unas frases en términos críptico sobre las consecuencias de asumir puestos de responsabilidad desde la inexperiencia no ha dado nombres no ha permitido preguntas pero lo ha dicho sabiendo que iban a dar lugar a muchas interpretaciones dentro de su propio partido de Marín

Voz 0603 02:15 Núñez Feijóo asegura que cree en la formación y en la experiencia de los políticos y rechaza a aquellos que llegan al Gobierno para aprender por eso no cree en la improvisación

Voz 1006 02:25 hay políticos en España en este momento la mayoría de ellos qué quiere ser de primeras espadas y que no ha gestionado nunca y eso es muy peligroso por lo tanto adoptaremos una persona sólida en un partido creemos que eso es bueno para ese partido pero además es bueno para los intereses generales bueno para los ciudadanos

Voz 0603 02:46 sin dar nombres mostraba esta desconfianza para al finalizar este foro insistir en el apoyo de todo el partido a Pablo Casado es quizá quién está dando la cara tras unos resultados electorales pero la culpa es de todo el Partido Popular ha dicho

Voz 1018 03:03 hora doce y tres viene todos los mercados vuelven a mostrar nerviosismo ante el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China después de que Donald Trump anunciase ayer a través de Twitter que pretende incrementar del diez al veinticinco por ciento de forma inmediata los aranceles a miles de productos tecnológicos importados del gigante asiático las autoridades de Pekín estudian retrasar o incluso cancelar las negociaciones comerciales previstas para esta mismas emana ahora mismo el rojo domina en toda Europa delicioso si el Ibex veinticinco Star bajado ahora mismo el uno con seis por ciento casi uno con siete está en los nueve mil doscientos cincuenta puntos y es evidente que mejor lo lleva dentro los principales europeos en un día con Londres cerrado ahora mismo Milán está bajando el dos coma uno por ciento París y Frankfurt el dos por cien aquí en el Ibex los treinta y XXXV valores están en rojo los que más ArcelorMittal inicia Automotive que vieron el cuatro con cinco por ciento seguidos ese que se deja un tres con ocho por cien el petróleo que llegó a apetece Arabia sesenta y nueve dólares el barril de Brent ha subido un poquito está ahora mismo a setenta dólares el euro estable en un dólar y casi doce centavos y la prima de riesgo estable también en noventa y seis punto los básicos uno menos que a primera hora de la mañana volvemos a juicio del proceso en el Supremo en el que sigue declarando en calidad de testigo un comisario de los Mossos d'Esquadra que está ofreciendo su versión sobre la actuación de ese cuerpo policial el veinte de septiembre durante el cerco a la Conselleria de Economía asegura que los hacen los agentes hicieron todo lo que estaba en su mano para facilitar la salida de la secretaria judicial atrapada en el interior del avión

Voz 0055 04:28 Alberto Pozas si testimonio demoledor contra Jordi Sánchez José Antonio se veinte de septiembre en un primer momento se acercó de forma altiva acaba de explicar prepotente y le exigió que sacara de allí a los Mossos amenazando con llamar al president Puigdemont además ha explicado el cordón de seguridad de los voluntarios de la ANC no era seguro

Voz 4 04:44 es que el cordón una estaba hecho donde me habían dicho que el cordón no me ha permitido a mí acceder a la Consejería porque los ánimos de las personas no estaban en condiciones de que yo accediera de forma pacífica por el por el cordón

Voz 0055 04:55 su actitud sí reconoce estemos su cambio después ofreció ayuda y colaboración todo esto contradice parcialmente la versión del diputado electo de lo que dice que ese día todo el rato hizo todo lo posible por facilitar la salida de la comitiva judicial de la Conselleria nos queda todavía una conexión con

Voz 1018 05:08 Jerusalén el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha advertido de que las actuaciones militares sobre Gaza no han terminado que es a la tregua tácita con Hamás que ha devuelto la calma tras dos días de violencia que dejan un balance provisional de veinticinco palestinos y cuatro israelíes muertos corresponsal Beatrice con Berry

Voz 5 05:22 pese al alto el fuego que se respeta desde esta madrugada el primer ministro Benjamin Netanyahu acaba de declarar que Israel está preparado para seguir adelante en Gaza hasta que los israelíes se sientan seguros es sin duda una respuesta a las críticas que está recibiendo por haber dado su visto bueno a esta tregua que según otros líderes israelíes significa K capitular ante el movimiento islamista Hamás analistas israelíes lamentaban este lunes que el Gobierno tenga capacidad de disparar pero carezca totalmente de estrategia en Gaza entre los palestinos de la franja la política errática de Hamás y el silencio del presidente Mahmud Abbas durante los dos días de escalada provocaban también un sentimiento de abandono desolación líderes y ciudadanos son conscientes de que esta tregua es sólo un paño de agua fría antes de que estalle un nuevo ciclo de violencia

Voz 1018 06:13 sí todavía con Carlos Cala Isabel Quintana la Audiencia de Barceló

Voz 0824 06:15 no mantiene en libertad provisional al exprofesor de los Maristas Joaquín Benítez condenado a casi veintidós años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos la Fiscalía y las acusaciones consideran que existe un elevado riesgo de fuga su defensa alega que siempre ha cumplido las medidas cautelares que tiene el pasaporte retiro

Voz 0325 06:30 la Policía Nacional busca un hombre por haber asesinado presuntamente a su mujer en Parla y sospecha que ha huido a su país a Marruecos tenía una orden de alejamiento en vigor pero hace poco que la víctima y el supuesto agresor habían vuelto a convivir el hombre acumula un historial de una treintena de

Voz 0824 06:43 atención en la aportes el Barça viaja hoy al Liverpool mañana se juega en Anfil el pase a la final de la Champions con la ventaja del tres a cero de la ida con la ausencia de de melé está previsto que el egipcio Salah sea baja tras el golpe que recibió el sábado en la Premier puesto en este momento

Voz 1006 06:56 sin más consideración estamos en la final Carlas no no no no

