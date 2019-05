Escucha las noticias de las 14:00 (06/05/2019)

muy buenas tardes ya es definitivo la Justicia permite que el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros clara Ponseti Antoni Comín sean candidatos a las elecciones europeas del día veintiséis dos juzgados de lo Contencioso se han pronunciado a favor en línea con lo que apuntó este fin de semana el Tribunal Supremo al entender que no hay ninguna sentencia firme que lo impida aunque estén huidos Javier Álvarez

Voz 0689

00:42

los juzgados los ordenan a la Junta Electoral Central que en el plazo máximo de dos días publiquen las candidaturas de los tres Puigdemont Comín y por saudí para que puedan concurrir a las próximas elecciones europeas los magistrados asumen el criterio de la Fiscalía hay del Supremo que consideran que pueden presentarse aunque no hayan comunicado al censo electoral que no residen en sus domicilios en España para los jueces no es exigible que los candidatos deban decirlo sino que se sepa esos tres lo cumple tampoco importan dicen la circunstancias especiales porque estén fugados ICO causas abiertas en nuestro país porque ninguna de ellas tiene sentencia fe