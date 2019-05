Las noticias de Andalucía, 16:03 (06/05/2019)

Voz 0313

hasta las cardiopatías pasando por la diabetes o las enfermedades neurológicas el gran factor de riesgo es la edad avanzada una persona joven y sana tiene poquitas células gastadas de esas que destruyen tejidos pero a partir más o menos de los sesenta años estas células empiezan a acumularse provocan todo tipo de discapacidades propias de la tercera edad qué pasaría pues sí se logrará revertir ese proceso hombre no viviríamos eternamente no se trata de eso pero sí tendríamos una vejez muchísimo mejor más saludable y con menos gasto que ahora el debate nos afecta de lleno porque en España sobre el dos mil cuarenta que no falta tanto el promedio de vida el promedio en que suelo barbaridad será de ochenta y seis años y seguro que por aquel entonces hasta entonces habrán prosperado investigaciones básicamente genéticas que pueden incluso elevar esa esa cifra ese umbral claro que todo eso no servirá de nada si seguimos haciendo el imbécil con el planeta la ONU acaba de publicar hace unas horas un informe con datos absolutamente devastadores sobre la pérdida de biodiversidad y la amenaza que eso supone para la propia supervivencia de la humanidad de momento hemos conseguido cargar no seiscientas cincuenta especies de vertebrados Ike un millón más de los ocho que existen de animales y plantes se encuentren en peligro de extinción seguimos para bingo bienvenidos a La Ventana