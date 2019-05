Escucha las noticias de las 16:00 (06/05/2019)

el PP no va a poner ningún impedimento a una propuesta de investidura de otros partidos siempre y cuando no esté sustentado apoyada por los independentistas

eh haga nada más de lo que le he pedido al presidente del Gobierno en funciones que es que el Gobierno no dependa de aquellos que quieren romper España lo cual por cierto no es mucho pedir en la Europa occidental y en el siglo XXI el resto de partidos tendrá que marcar su estrategia

no sé lo que será el futuro va a repetir por si acaso alguien me pregunta Agustín incertidumbre pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder

Voz 0544

02:33

Mégane marca ha dado luz a un niño según acaba de confirmar el príncipe Enrique que ha dicho que está emocionado y agradecido las muestras de apoyo de la gente en este largo embarazo ha dicho también que aún no habían decidido el nombre del bebé que será el séptimo en la línea de sucesión abrió nacido en casa en Windsor en From More Cottage aunque no ha sido confirmado el lugar de nacimiento los padres quieren llevarlo con la máxima privacidad in no habrá presentación del bebé en sociedad hoy como es tradición como hicieron Kate Middleton Illana quieren pasar las primeras horas a solas con el bebé las especulaciones sobre la inminencia del alumbramiento se habían disparado después de que Enrique Cancellara parte de un viaje oficial a Holanda previsto para miedo