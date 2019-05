Radio Alarcón en la Cadena SER

Voz 2 00:00 en primer lugar contamos con la visita de uno de los responsables de ciclos formativos la actividad físico deportiva en en ella Natura jazz y Juanma

Voz 0268 00:17 Juan Adriana presentado una cirugía que se basaron interesamos ya pisos lo pasa es que claro un poco más de ellos

Voz 4 00:26 se mira el raid de aventura del parque de ir nada eh una competición de deporte de aventura que vamos a organizar entre un club orientación el Instituto ir el proyecto de eso parece vea nada

Voz 0268 00:39 bueno de lo que esta baza

Voz 4 00:43 pues el el evento es una competición de deportes de aventura incluye muchas modalidades de diferentes disciplinas así que se practica en el entorno nuestro de Guadix ahí hijo parque de nada torcer bueno e se celebra el veintitrés de noviembre y tiene prueba de bicicleta de carrera a pie orientación escalada piragüismo patinete línea Rappel etcétera etcétera que V participa pues el elemento está abierto a cualquier interesado en participar sólo hay que tener un mínimo de condición física is saber minimamente defenderse con los mapas de orientación un mapa general al como hay diversidad de categoría pues hay categorías para la gente que esté más fuerte con más dificultad técnica y física italiana categoría de promoción para prácticamente cualquier interesado lo que pretendemos es ofrecer una prueba que tenga mucha variedad marina de prueba hay variedad de categoría con lo cual sea una fiesta un día deportivo que donde lo pasé muy bien

Voz 0268 01:51 no desea realizar nivel el evento

Voz 4 01:53 está estrechamente ligado con el que dijera nada de hecho el Raid Aventuras se llama Red aventuro que dieran lava que además para las categoría élite campero de Andalucía de Wright aventura con lo cual lo que pretendemos con el evento y poner un poco y dar a conocer ese patrimonio paisajístico que tenemos en la comarca también la empresa que colaboran con motivo de la comarca que colabora con nosotros en en este evento hay un poco promocionar la actividad en la naturaleza en la comarca como Parque Viera nada

Voz 0268 02:28 que no organista ahí donde nos podamos escribir

Voz 4 02:31 pues la organización estamos tres entidades básicamente luego hay mucho patrocinador y colaboradores principalmente el proyecto dijo parqué con el Instituto de con el club de Letta pero luego evidentemente pues necesitamos hoy ya están implicado el intento de Guadix el Ayuntamiento de Benalúa iba otra presa hay entidades perdón como lo podemos veo cómo se puede inscribir la gente pues ahí está todo muy bien explicado en una página web que la página web del club veleta obliga a punto com y ahí está toda la información seguirá publicando boletín conmoción técnica al detalle para que los interesados sepan perfectamente que prueba van a tener eh qué modalidad de ir de que dificultad vale puedan fácilmente y asistía los entrenamientos que semana a previo y asistir al día de del evento que va a ser una grata tan Nathan Pepa a Praga Miguel uno para organizar con nosotros no hará participar van a participar Ci paran antiguo alumno que han salido del ciclo que bueno que seguro que siempre menos mucha de actividades que hacemos ellos son los que participarán pero miembro de primero segundo del año que viene porque a veces desde noviembre y el curso que viene pues están implicado hasta las trancas en la organización del evento porque que sin ellos no podemos hacerlo de hecho esto se plantea como una actividad didáctica como un proyecto de innovación educativa donde el alumno también implican en lo que pues la organización de la parte técnica la difusión la promoción por todo los aspectos legales que parte de su currículo

Voz 0268 04:04 no puede explicar un poco más en qué consiste la prueba

Voz 4 04:07 mira la prueba a tiempo corrido la prueba tiempo ocurrido son ocho horas de carrera más de ocho horas de máximo bueno entonces hay una salida en masa en el Guadix urbano condena ahorita a pie luego llegan al polideportivo cogen la bicicleta en tienen un recorrido en bicicleta todo eso sobre mapa eh pero sobre mapa en la categoría promoción con una lectura muy sencilla no hacen un recorrido en bicicleta donde tienen que entrar media que hacer varias paradas para un tiro con arco un Rappel una escalada muy sencilla una prueba de equitación en un centro ecuestre una prueba de piraguas muy sencilla también lo voy a traer a Guadix de ningún trae la piel una guerra densa piedra tienes otras progresía tocado ocho horas todo enlazado a tiempo los de élite irán echando mixto pero los de los de promoción puedan disfrutando mucho de de esa de desaprueba incluso dentro de la categoría de promoción aumenta la ganadería familiar donde ya participa gente con su con su niño adolescente hay bueno ahí vamos porqué por equipos que no lo son por para siempre bando

Voz 0268 05:12 bueno cuando muchas veces pero tuvo esperamos que la prueba iba para darles lo mejor de tu papi entró natural de esta magnífica cubanos

Voz 4 05:20 muchas gracias muchas gracias a vosotros hacia la Cadena SER para permitir que el centro se siga abriendo al entorno que de lo que va todo esto

Voz 0268 05:28 muchas gracias bueno a continuación para entrevistar al profesor de Física y Química Antoni Sancedo que el responsable de la Semana de la Ciencia que se está desarrollando durante esta semana en nuestro instituto puedes contarnos en qué consiste en Castilla La este desarrollo

Voz 5 05:45 hola buenos días pues este año en dos de la ciencia se ha organizado los talleres en otra ocasión no es lo que hemos hecho suyo exposición de trabajo que voy a otro realizados nosotros mismo Iker Abbey explica o nuestros compañeros y este año lo hemos organizarán una serie de talleres de manera que a lo largo de toda la semana por se han ido desarrollando en nuestro centro

Voz 2 06:08 eh cómo surgió que Samaras Semana de la Ciencia de sustitutos

Voz 5 06:13 bueno yo yo venía de otro centro ya he estado en varios centros en todos los centros por los que pasado siempre hago la Semana de la Ciencia me pareció una actividad muy interesante para los alumnos porque Le ayuda a entrar a la asignaturas de ciencias de una forma o de una manera mucho más práctica suple la tener mucho miedo esta asignatura ir haciendo prácticas Si viendo la asignatura de una forma más cercana y más práctica pues os suele gustar más

Voz 0268 06:49 por qué ha elegido ese tipo de esta específico

Voz 5 06:53 bueno en realidad hemos elegido este año estos talleres porque hemos tenido la colaboración de la Fundación descubre que le gustaría desde aquí al azar la están bien dicha colaboración porque se han brindado nos han dejado la exposición de Astronomía de la tierra hablar universo uno ha permitido elaborar un taller que tenía muchas ganas de hacerlo aquí en el centro que hacía y cristales

Voz 4 07:23 cante y luego pues sobre todo de

Voz 5 07:27 cuando gente buscando gente de la universidad la Universidad de de farmacia que han venido a hacer un taller que aparece espectacular yo ya lo había visto pero quería que lo que llamáis vosotros como fue el taller de la decencia que hizo el profesor de la Universidad Emilio igual que hacía fina que contado con con profesores de nuestro centro que han estado trabajando la empresa de investigación en el taller de insecto que han colaborado con nosotros gente de parte de la ciencia o talleres de de cata y análisis de aceite que también han colaborado con nosotros una empresa de Granada se dedica a este tema y luego también lo que da por qué todavía no lo hemos hecho pero lo haremos la semana que bien porque no nos ha dado tiempo de un esta semana es talleres de robótica de impresora 3D que lo desarrolle ella profesora de nuestro ascenso de tecnología informática yo haré están viendo alguna cosilla

Voz 0268 08:35 queda duda adquirida prevista con el haberlo este centro que esa agencia

Voz 5 08:41 sí nos queda por hacer el concurso Revilla científico el que este año estamos trabajando con el croma íbamos a realizar en los distintos experimentos que no nos ha dado tiempo a exponer en la Semana de la Ciencia los para mojar la a grabar en vídeo utilizando el croma mil seguramente será puesto a final de curso en la página web del centro Icon todos los pidiendo se realizará un concurso de vídeo científico Se le dará un premio a la mejor speaker que considere

Voz 0268 09:15 era que visto traiga una de actividades en el aula

Voz 5 09:19 sí claro estos talleres tienen su continuidad en el aula por ejemplo él quisimos ayer en el taller de cristal lo grafía tenemos que esperar a que los cristales se formen realmente hasta el lunes no estarán los cristales y el estallar no termina ahí no termina con hacer el cristal después tendremos que extraer la disolución sobrante tengo previsto con vosotros e Call popular la concentración de día de luto que hay en dicha aviso reducción para que vosotras trabajáis sobre eso y luego eso ese cristal inicial que que hicisteis con la colaboradora de la Fundación Descubre nosotros lo vamos a hacer mucho más grande con esa disolución sobrante y con los demás talleres igual ahora taller de Lumen ICS el taller de de robótica vamos a seguir trabajando sobre eso tema para el último me gustaría agradecer a los distintos colaboradores en esta Semana de la Ciencia como han sido el Centro Superior de Investigaciones Científica de Andalucía con la exposición fotográfica de la tierra al Universo la belleza de la evolución del cosmos el centro Fundación descubre que ha colaborado en el taller de cristal o grafía el profesor de la Facultad de Farmacia don Emilio García Fuentes y su grupo de investigación foto química foto biología que han participado en el taller de foto reminiscencia el profesor don Antonio tela blanca que pertenece al Parque de las Ciencias que ha colaborado en el taller de insecto doña Ana María Casado fuente de gestión ambiental y análisis de Granada que ha participado en el taller de cata de aceite y a todo el profesorado que ha colaborado con nosotros para que esta Semana de la Ciencia

Voz 2 11:58 seguimos con la Cadena Ser de Guadix Baza la ducha de domingo y la de mi compañero tener estabilidad es la siguiente entrevista vamos a contar con la profesora hasta las de apoyo educativo irresponsable de un bonito proyecto

Voz 6 12:14 incluso un premio de la Junta según dicho Sara podrías contar no

Voz 1490 12:21 pues sí claro buenos días a ver a la Junta de Andalucía no ha dado un premio que no me lo ha dado a mí personalmente sino que no lo ha dado el Instituto por un hecho que hicimos el año pasado se llamaba era un proyecto de una campaña en prevención de el bullying contra el acoso escolar y fue un proyecto que llevamos a cabo y la asignatura de valores ético con tercero de la ESO eh

Voz 7 12:52 aquí en el Bulli nata

Voz 1490 12:56 en mente no creo que haya especialmente bullying pero bueno es un problema que nos preocupa nos preocupa la sociedad en general Ali entra en el sistema educativo bueno hay que fuera ha de cuidarlos al alumnado para que no padezca ese tipo de problema él el otro día estuvimos en Granada que de la ciencia porque ésta juntándolos día organizó una copla denominaron primera muestra de de de o de e inicia o algo así

Voz 0268 13:26 no sé cómo se desarrollaba actividad aquí Cancellara que hay insular donde han preparado

Voz 1490 13:32 mira eh están Sanidade formaban parte de un proyecto que hicimos en la asignatura de valor ético el proyecto él ha tenido y tarea distintas afinidad en un principio pues el alumnado lo que tuvo que hacer fue asistía John mismos hacia nadie sensibilización para tomar conciencia de cuál era la problemática Berlín is y a continuación ellos mismo se convirtieron en expertos Sepes realizaron a distintos tipos de bullying en prepararon material para poder trabajar con el resto del alumnado del centro esta temática nosotros queríamos hacer una campaña una campaña de concienciación y de prevención entonces preparamos de tinta distintos materiales por ejemplo una de las tarea era prepara cuña publicitaria en la que que se notan Le vamos a toda la gente que participaban en el bullying habíamos hicimos un mensaje dirigido a al acosador mensaje dirigido al testigo un mensaje dirigido a la víctima in además por el final la idea final era las acciones de concienciación que se hacía bien el centro para utilizar todo ese material no entonces el día de la puesta en escena el trabajo de ello que era Jaume el culmen y el producto final en nuestro trabajo pues yo lo que hicimos que reunimos alumnado de primero de segundo Identity de tercero de la ESO en distintas acciones mi bueno el acto consistió en que haya un principio pues eh presentaron cual mira que era el bullying es que consistía los distintos tipos de Bulli la mente les pájaro un cuestionario para ver si realmente su presentación la había entendidos Javier alguna problemática le facilitaron una serie de Falla Eto'o o de nosotros llamamos cuartilla anónima donde ellos podían denunciar el bullying que presenciaba algo que habían padecido y finalmente el el mostraban corto un corto que habíamos ahora vamos nosotros en clase también que tuvo también su proceso no porque tú en general el guión eh bueno todo lo que implica tener realizado Oporto y finalmente bueno ya mostramos el corto muy ya pues es una reflexiona conjunta ETA estuvo bien a detuvo bien porque es un proyecto desear dentro de una materia ir ellos pues está bastante concienciada sobre eso además yo

Voz 8 16:10 Manuel menudo que mienta trabajo

Voz 1490 16:11 Amanda temático pues mucha suerte venían a clase email comentaban algunos casos extraños hayan visto en el patio se preocupaban de que lo que estaba pasando en el centro bueno ver que tu trabajo tiene repercusión dentro de todo el centro incluso fuera del centro pues fue bastante interesante a nivel eh particularmente no como profesora porque me pareció que fue un trabajo un trabajo interesante en ese sentido y además que un trabajo que se pueda aplicar fácilmente en cualquier materia en nuestro caso Comas Balagué valores éticos pues bueno la temática entra claramente como dentro del currículum que trabajamos pero cualquier materias se podría se podría aplica

Voz 0268 16:51 este trimestre está ahí desarrollando algún otro proyecto pues sí justo ahora vamos

Voz 1490 16:57 ah ya a realizar la jornada de sensibilización contra el maltrato animal que comenzamos en el segundo trimestre pues ya estamos en el tercer trimestre ya hemos terminado todo el trabajo todas las tareas que haremos predicho estamos justo a punto de empezar con la sensibilización que vamos en verdad el viernes que viene el lunes trece creo que será la segunda jornada de pueden fuente un poquito en qué consiste ese proyecto fue mirar en el segundo trimestre claro no ya nos planteamos quedaría más de algo relacionado con Medio Ambiente no digo nos planteamos porque digo Joe el alumnado siempre algo que a ella le interese ahí después de Navidad perderían bastante preocupados por el tema del abandono de animales e irá al no porque ya sabe que Navidad se regables regalas mucha mucha animales como juguete en fin era un tema telefonía haya un poquito en tranquilo ir decidimos a hacer una campaña para concienciar a la gente en esta temática ir estamos ser ser hemos seguido un sistema de trabajo muy similar al que seguimos hablando anteriores con el tema del bullying eh hemos preparado un montón de material para eh cuñas publicitarias eh hemos preparado entrevista aquí sea Design diseña unos carteles que ahora mismo hablamos puesto por el centro porque queríamos ponerlo a ver un poco para salas de ciclista sido hay que los chiquillos y la chiquilla lo hubiesen di ese preguntarán qué ir a partir de la semana que viene pues empezaremos a a darla Sala tenemos también un material de presentación Erbil creo que puede ser interesante vamos a intentaba así podemos visitar algunos colegios publicó porque aquellos sean entre sean hechos partos en esta temática tienen mucho que contar no ir por ahí da Morabit

Voz 0268 18:52 pues la misma tanta o utilidad muy interesante muy después las desgraciados atrás

Voz 1490 18:57 dame

Voz 0268 18:58 bueno te parece ser escuchamos a tu trabajo magnífico

Voz 9 19:03 una

Voz 10 19:06 no

Voz 0268 19:19 mío no quiero esa tu Pere Navarro de Marta tutee proteasa Daria todo deporte arriesgaría saliera por te protegerán cuando vengamos aquí puedes dar tu mejor amigo para maltrate

Voz 11 19:37 es más barata

Voz 9 19:50 es humano entrando

Voz 0268 19:52 lo animal interesa intimidando nada para maestros y alguna mascota cuidarla sale una larga eh vamos a dar una buena alimentación que se se trata

Voz 10 20:08 es

Voz 2 20:12 bueno tenemos con nosotros a Flora Casado responsable del departamento de Biología

Voz 3 20:19 buenas tardes Flor buenas tardes

Voz 2 20:22 el proyecto de interesantes están haciendo desde la asignatura de vivir y de Weston

Voz 8 20:28 bueno pues nuestra asignatura llevamos varias líneas de trabajo hay una de ellas que sería en relación a las especies forestales que con lo que más está

Voz 13 20:36 haga trabajando en relación al a la colabora

Voz 8 20:41 en el entorno nosotros con respecto a la especia fuera esta vez lo que hacemos primero una investigación de las especies mediterráneas más interesantes de nuestra comarca o de adaptada a nuestro tipo de terreno Alony tranquilos de la zona de la comarca de Guadix Baza de la zona de Geo parque luego se hacen también salidas de campo para recolectar la semilla se hace tratamiento de la semilla se siembra en el en el vivero se hace todo el seguimiento cuando ya la planta está en condiciones adecuadas en lo que es lo que sea ceder a hacer reforestación estaciones este año hemos hecho una reforestación en la zona del yacimiento de exponerla con semillas que se acogieron el año pasado con ayuda de el biólogo José Antonio Garrido que es el que lleva la estación paleontológica con tras semillas forestales recogida el año pasado con la producción se ha hecho reforestación es también en el vivero que está aquí en la zona del vivero de de Guadix que estás dentro de la población que sean utilizado por parte del Ayuntamiento para celebrar en días como hoy día el día de hoy niño que se llevaron a aniñado los colas para utilizar esta también se han hecho reforestación en el entorno del Instituto eso ya nacido con semilla nuestra sino que han sido con con Esquerra recogidos también por el biólogo José Antonio Garrido en colaboración con ocho alumnos que se han hecho la reforestación el seguimiento de desarrollo para estacionan para mejorar un poco el entorno esas son poco la actividad interesante con respecto a la especie forestales hice siguen sembrando sabe que este año pues lomo hecho igual hemos salido al campo hemos cogido las semillas haciendo todo eso cada año y lo bueno es que de un año para otro lo alumnos poco han viendo cómo cómo evolucionando y cómo va sirviendo este trabajo

Voz 1490 22:29 jo

Voz 8 22:30 eso sería como una de la línea luego otra sería la recuperación de de semillas autóctonas de huerto sabe que tenemos en el huerto pueda de una gran variedad de especies tanto de invierno como de verano de todas las estaciones realizando poco la especies que se pueden poner a lo largo del curso escolar pero que se está intentando ver recuperarse millas de nuestra comarcas está trabajando con la Asociación natural que no está aportando semilla autóctona Z reproduciendo el en el invernadero eso siempre esa semilla el año pasado por ejemplo que la producción fue muy alta pues se llevaron desde el Ayuntamiento para huertos de de la localidad llevaron a la vuelta atrás llevaron a colegios con los plantones de esos que nosotros elaboramos reproducimos pues se va se va imponiendo en otro en otras zonas de la localidad lo de la Floren con la del año pasado todas las barreras que pusimos no porque notaba Marta notaba hasta el año pasado en lo que se hizo fue en colado como el Ayuntamiento no ayudó a ponerla la infraestructura del invernadero se puso en colaboración con el con el y es así que no hizo la el ciclo de soldadura toda la parte de de la de la estructura y luego el cerramiento lo puso el Ayuntamiento pues nosotros colaboramos con ella ofreciéndole Flor pero se cultiva el año pasado fueron se cultivaron mil quinientas líneas no todas salieron pero se llevaron mucha luego para para la piscina me parece que se pusieron en verano este año estamos con conos otro tipo de de más de Calígula que también llevaban tiene una ciudad muy bonita tiene otra aplicaciones también en medicina para hacer aceites y nosotros los usamos el año pasado para fabricar aceite este año lo estamos elaborando para ellos también para que se ponga para embellecimiento de de Wadi no sé dónde lo pondrán este año es una manera de colaborar có con ello es devolverle un poco el favor de esas colaboraciones que hacen con nosotros eso la línea más más interesantes que llevamos a partía del trabajo diario que nosotros hacemos en el en los talleres de beberé huerto que como cualquier cuarto normal

Voz 0268 24:43 bueno y lo de la compostura en qué consiste con la Bombonera también hombre esto que se hizo el año pasado

Voz 8 24:51 que se elaboró a partir de Pale no se sabe en qué consiste cómo funciona la Compostela sería una forma de reciclaje de la materia orgánica de los restos orgánicos que generamos en la vivienda de restos de bueno del malo estabas en general se puede hacer pero nosotros lo hacemos con restos de vegetales todos los cáscaras de fruta la perduran los restos de verdura en la cáscara de huevo hoy aquí en el Instituto se traen desde mucha algunas familias están trayendo los retos que que se echan en la vivienda Irán bien y lo el día que tenemos idea de la fruta que tenemos los jueves en los recreos saludables se hace un reparto de fruta por parte de de lampa ahí de Lidl centro pues todos los al va eso te has hecho lo de lo echamos contenedor específico y luego lo llevamos a la Compostela se hecho allí lo que hacen eh transformarse otro tipo de materia orgánica que tampoco ha degradado y cuando ya pasa un determinado tiempo pues es un compost el componen un abono orgánico hecho a través de esos resido y que no sirven para hacer utilizar nuestro huerto nosotros tenemos muerto ecológico en el que no utilizamos ningún producto químico todo a través de lucha biológica no sólo tenemos a estos que van tratando a la plaga los tratamos también con alguna producto que se consideran en agricultura ecológica como los pulmones no que hacemos de él las cinco ese tipo de cosas Illa el abono con lo que intentamos utilizar todas esos restos de la Compostela Se se criba hice están utilizando ya para para los bancales en el huerto preguntara espera llegar las tu tiempo Flora muchas gracias a vosotros

