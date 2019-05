Las noticias de Navarra, 10:03 (07/05/2019)

la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo veintiuno de junio una vista pública para deliberar sobre los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que condenó a nueve años de cárcel a cada uno de los miembros de la manada información de Alberto Pozas los jueces se reunirán el viernes veintiuno de junio todavía falta saber eso sí sí ese mismo día comunicaran el resultado de las deliberaciones os silla esperarán a dictar la sentencia completa la sentencia firme del caso de la manada será dictada por un tribunal de mayoría progresista con Susana Polo como ponente la misma que hace unas semanas condenó por agresión sexual uno por abusos una violación en un bar de Alsasua Icon jueces como Vicente Magro que en el último año han dictado muchas sentencias promoviendo la perspectiva de género y los agravantes de género según comentaba ya hace días fuentes del Supremo a la Cadena Ser el debate girará sobre todo en torno así la intimidación que ejercen los cinco acusados sobre la víctima en el portal de la calle Paulino caballo lo suficiente como para hablar de agresión sexual y no sólo de abusos la Fiscalía pide aumentar de nueve a dieciocho su condena de cárcel sí por la primera llamada de la Ser esta mañana ha pasado José Andrés Palacios el presidente de la banda la pamplonesa que celebra este año su centenario la exposición conmemorativa comenzaba con la incidencia de ese robo de dos pequeños objetos de gran valor sentimental entre ellos la Medalla de Oro de POM

Voz 2

01:20

a San trabajando en ello y esperemos pues bueno pues que al final todo acabe en buen puerto y hice recuperen pero la verdad es que tiene un gran valor en ese sentido no porque reconocía todo el esfuerzo de esas generaciones no que tanta Nitro para la banda hoy para Pamplona no