Escucha las noticias de las 02:00 (07/05/2019)

fuentes de Ciudadanos aseguran a la SER que no que no se van a abstener no iban a facilitar un Gobierno de Sánchez ya que éste ya lo tiene pactado con o sea si los nacionalistas si cree Casado que a España le conviene Sánchez añaden que se abstenga el el líder del PP ha por normalizadas las relaciones con el Gobierno tras nueve meses de incomunicación y abre la vía para llegar a posibles pactos de Estado aunque insiste en que ejercerá una oposición fuerte IFE

jueces han dado vía libre a Push the Moon para presentarse al Parlamento Europeo los tres juzgados ordenan a la Junta Electoral Central que en el plazo máximo de dos días publiquen las candidaturas de los tres aspirantes para que puedan concurrir a las próximas elecciones europeas los magistrados asumen el criterio de la Fiscalía hay también del Tribunal Supremo que consideran que pueden presentarse aunque no hayan comunicado al censo electoral que no residen en sus domicilios en España para los jueces no es exigible para los candidatos a las elecciones que deben estar inscritos en el censo sino que reúnan los requisitos para ello y los tres cumplen con estas condiciones tampoco importan dicen los jueces su circunstancias especiales porque estén fugados con causas abiertas en nuestro país puesto que ninguna de ellas tiene sentencia firme los jueces de contencioso entienden que estar fugado de la justicia no es una de las razones que según la ley permitan excluir a una persona de unos comicios la Junta Electoral en cambio había puesto encima de la mesa su suspensión política cautelar tras ser procesados por rebelión y la inexactitud de su inscripción en el censo al no ser residentes donde estaban empadronados