Escucha las noticias de las 03:00 (07/05/2019)

a nadie le pido que haga nada más de lo que le he pedido al presidente del Gobierno en funciones que es que el Gobierno no dependa de aquellos que quieren romper España lo cual por cierto no es mucho pedir en la Europa occidental y en el siglo XXI el resto de partidos tendrá que marcar su estrategia Hay el presidente de Gobierno en funciones tendrá que llegar a las propuestas au a las negociaciones que estime

pues sí Alber Rivera también dejará claro a Pedro Sánchez que no apoyará una investidura suya y que Ciudadanos estará en la oposición controlando le vigilando le pero será una oposición con sentido de Estado según Inés Arrimadas quién no se cierra a acordar grandes pactos grandes acuerdos con Pedro

Voz 5

02:35

es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte sobre todo dar las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me han hecho sentir querido me un poco vio tanta gente que ha venido aquí tantas muestras de cariño no sé lo que será el futuro pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder