Las noticias de Asturias, 18:02 (06/05/2019)

el candidato de la federación socialista asturiana a la presidencia del Principado Adrián Barbón ha insistido en la necesidad de un arancel medioambiental europeo para salvar la industria ya que la situación actual de ArcelorMittal puede extenderse a más empresas Barbón ha afirmado que le preocupa la decisión de la multinacional de reducir la producción en el Principado pero ha advertido de que no se conseguirá salvar la industria Europa no se toma en serio la necesidad de poner un freno

Voz 3

00:30

lo conseguiremos salvaguardar nuestra industria si Europa no se toma en serio la necesidad de un arancel medioambiental es decir esto esto que está pasando no tiene que hacer entender a todos la Unión Europea tiene que hacer ha ahora quieren además elecciones europeas esos que se ponen serios evidentemente paraban a quién e intenta introducir sus productos a un precio determinado por no pagar emisiones de dos o entonces tenemos un problema