Las noticias de Canarias, 17:02 (06/05/2019)

faltan prácticamente tres semanas para que volvamos a las urnas y el resultado del veintiséis de mayo es incierto sobre todo después de los resultados de las elecciones generales ni los pactos que se puedan producir más adelante en un futuro Gobierno regional eso tampoco está nada claro en Coalición Canaria están dispuestos a reeditar un pacto con el Partido Socialista en el PSOE no quieren saber de momento nada de coalición escuchemos al actual vicepresidente regional a Pablo Rodríguez y Pedro Martín Secretario General del PSOE en Tenerife

bueno vamos a pactar nunca con aquellos que no cumplan con nuestro Régimen Económico y Fiscal y nuestro Estatuto de Autonomía Señor Clavijo pues intente de motivar a aquellos votantes socialistas que quieren un cambio de una vez por todas en Canarias

el Gobierno de Canarias ha desactivado ya el plan específico de contingencia por contaminación marina accidental de las islas que se mantenía activado desde el sábado a última hora de la tarde por la aparición de una mancha de combustible de una milla de longitud frente a la costa de Las Palmas de Gran canaria de Telde La Mancha desapareció después de que una embarcación Salvamar y un remolcador de Puerto de Las Palmas realizaran labores de dispersión no Florencio López de jefes de servicio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias

Voz 3

01:12

en eso la verdad es que no sabemos qué qué volumen de de de producto era está contaminando porque es en el agua rápido con los pies muy grande piloto jonda station muy grande lo importante es la densidad lo que queda los porque a veces una infiltración es muy visible y luego la ancha pueden que no tenga quiera pero bueno en este caso sí pieza estaba esta del no de una actitud en lo que sí tenía ciertos elementos ya pesado galletas alquitrán losas antes