Voz 1510

02:00

buenos días el Secretario del Tesoro Stipe Manu China ha confirmado que no entregará a las declaraciones de impuestos de los últimos seis años de Donald Trump en una carta remitida al comité de formas y medios de la Cámara de Representantes asegura que no sería lícito hacerlas públicas por posibles violaciones de privacidad Manucher in que también dirigió las cuentas de la campaña del entonces candidato Trump añade que las solicitudes de los comités de la Cámara deben tener un propósito legislativo legítimo y asegura que esta petición de los demócratas no la tiene esta negativa no tiene precedentes ya que una ley de mil novecientos veinticuatro permite a los legisladores solicitar las declaraciones de impuestos de los presidentes en los últimos cuarenta años no había hecho falta porque todos los presidentes las habían presentado voluntariamente hasta Donald Trump varios congresistas aseguran que llevarán la polémica a la justicia federal un caso que podría terminar en el Tribunal Supremo por otro lado los demócratas del Comité Judicial de la Cámara también han empezado en proceso de desacato contra el fiscal general William bar por negarse a entregar la versión original del informe Mueller este comité también está dispuesto