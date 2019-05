Escucha las noticias de las 06:00 (07/05/2019)

pues aquí viene el martes siete de mayo anoche la Generalitat aceptó la renuncia de Núria de Gispert a la Cruz de Sant Jordi la ex presidenta del Parlament se ha visto forzada a renunciar a esa distinción por insultar en las redes sociales apolíticos no independentistas Aimar Bretos buenos días a los Torrado

Voz 4

05:01

es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte sobre todo dar las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me han hecho sentir querido me un poco vio tanta gente que ha venido aquí no sé lo que sea el futuro pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder transmitir