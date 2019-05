Las noticias de Aragón, 10:03 (07/05/2019)

me acaba de pasar el exlíder de Unió Democrática de Cataluña socios de partido y también de gobierno con Jordi Pujol esta tarde presenta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza su libro el riesgo de la verdad donde Antoni Durán i Lleida repasa su trayectoria político entre lo que cuenta por ejemplo que Pujol siempre fue independentista

Voz 1141

00:27

bueno yo creo que Convergència siempre ha habido un grupo de personas independentistas yo sinceramente creo que Jordi Pujol lo ha sido siempre no pero eran personas inteligentes políticamente hablando por supuesto y consecuentemente conscientes de que eso no era un proyecto que tuviera cabida ni en la sociedad catalana ni posibilidad de desarrollarse no simplemente en la España constitucional sino en la Europa unida de de hoy a partir de de de la Segunda Guerra Mundial