Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (07/05/2019)

eso que se producía entre un camión frigorífico y otro de lonas en el kilómetro ciento sesenta y dos sentido Madrid esta autovía A cuatro A consecuencia de este accidente uno de los conductores ha tenido que ser excarcelado por los bomberos y trasladado al Hospital Virgen de alta la gracia de Manzanares el herido es un varón de cuarenta y seis años y sus heridas no revisten gravedad esta accidente se producía poco antes de las cinco y media de esta madrugada

Voz 4

00:50

sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más para el coche quise sube Marta feliz y ellos que no paran y tuya que necesita parar porque te están saliendo a finales sabes no