Las noticias de Galicia, 18:02 (06/05/2019)

Voz 0028

00:05

once años y cuatro meses de cárcel por así innato en grado de tentativa para el hombre que intentó acabar con la vida de su mujer en un hotel de Vigo es un fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra El tribunal considera probado que el imputado pretendía acabar con la vida de su mujer cuando apareció por sorpresa hay por detrás golpeándole en la cabeza con un mazo la víctima consiguió abrir la puerta de la habitación y salir de ella una vez en el pasillo fue auxiliada por personal del hotel que había acudido a la zona alertado por los gritos y los fuertes golpes ocurrió hace tres años en un hotel vigués agresor y víctima de nacionalidad portuguesa esa estaban como decimos casados y en libertad con una orden de alejamiento de su ex pareja el hombre detenido en la madrugada del sábado al domingo en Vilagarcía supuestamente por agredir a su ex pareja en el domicilio de la mujer que fue auxiliada por dos jóvenes vecinos del edificio el hombre ha quedado en libertad investigado por un delito de violencia de género tras pasar a disposición judicial hoy el Juzgado ha decretado una orden de alejamiento para la víctima para el agresor queremos decir lo que significa que el investigador no podrá comunicarse ni aproximarse a ella además en Ourense ha sido detenido un joven de ocho años por saltarse la orden de alejamiento sobre su ex pareja y aparecer en su lugar de trabajo está en libertad con cargos ahora mismo pendiente de juicio todavía la voz sobre todo el mensaje de una niña de Boqueixón que esta mañana ha participado en el corre Llingua que hoy ha llegado a Compostela