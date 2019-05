la limpieza de las calles de la capital ha centrado también buena parte del primer debate municipal organizado hoy por la serie El País entre los seis candidatos al Ayuntamiento de Madrid el candidato del PP José Luis Martínez Almeida ha acusado a Carmina de ignorar la suciedad de las calles la alcaldesa candidata además Madrid ha reprochado al PP que el consistorio dependen de los contratos que firmó hasta dos mil veintiuno y que no se pueden anula

lo que para solucionar el tema de la suciedad en Madrid lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad es que Madrid está sucia es que tenemos una alcaldesa que no acepta la realidad la negación de la realidad

Voz 3

00:33

implica no poder adoptar la solución correspondiente y la solución pasa por hacer un plan de choque por ver dónde están las zonas más sucias por hacer un plan de refuerzo por modificar los contratos si es necesario que por cierto ya lo ha hecho este equipo de gobierno según el fracaso que ha supuesto los contratos no son buenos como los contratos no son buenos