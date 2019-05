Escucha las noticias de las 20:00 (06/05/2019)

eh no va a contar con el apoyo del Partido Popular no

lo lógico eso no quiere decir que entendamos que lo mejor para España es que se puedan llegar a acuerdos Si hay varias opciones que tiene en la mesa con partidos que respeten nuestro sistema constitucional nadie le pido que haga nada más de lo que le he pedido al presidente del Gobierno en funciones que es que el Gobierno no dependa de aquellos que quieren romper España

Alber Rivera también pasará mañana por la Moncloa Ciudadanos mantiene el veto a Pedro Sánchez pero de momento no lo traslada a las CCAA estamos a punto de vivir una nueva campaña electoral y Ciudadanos no hace ascos a posibles pactos autonómicos o locales con el Partido Socialista Inés Arrimadas

el álbum disidente en el Partido Socialista en algún ayuntamiento en alguna comunidad autónoma que haga esto de momento no se ve ninguna te momento se a todo el mundo riendo las gracias al Partido Socialista no han dicho animo de la subida de impuestos que nos van a hacer de los pactos con los nacionalistas de que sus compañeros vayan en la misma lista que Esquerra Republicana de Cataluña por tanto va a ser muy complicado

Voz 8

03:37

está con teléfono móvil y me dice que vaya mal al president al conseller y que me voy a valga me voy a ir allí me voy a alargar las palabras fueron Trapero está loco sabe que es una frase en catalán que quiere decir ha pedido la Xavi