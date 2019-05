Las noticias de Castilla y León, 10:03 (07/05/2019)

Voz 4

00:25

Ander ninguna pregunta ni siquiera de su propio abogado sobre lo sucedido en la noche del seis de octubre de dos mil dieciséis cuando según el relato del fiscal subió con su mujer de la que estaba en trámites de separación al domicilio con la excusa de coger algo fue allí donde sucedieron los hechos y donde presuntamente degolló a Monica Berlanas en presencia de una de sus hijas que siguen tratamiento psiquiátrico por lo sucedido ya que según declaró ayer sigue viendo a su madre con la cara cubierta de sangre los padres que declaró tras un biombo para no ver al presunto asesino de su hija dijeron en el juicio que el matrimonio estaba en crisis desde hacía tiempo que ya no convivían juntos y que el acusado le envió al padre es Mónica un mensaje el mismo día en que sucedieron los hechos en el que decía no te preocupes que desde hoy os voy a dejar en paz para siempre he visto celebra la segunda de las tres sesiones reservadas para el juicio con la declaración de nuevos testigos