Escucha las noticias de las 21:00 (06/05/2019)

seguramente no lo pretendan pero los miembros de la Junta Electoral Central se han ganado un protagonismo extra indeseado en estas semanas electorales con las que estamos rematando el curso político el veto a la candidatura europea de Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y clara por Sadiq que ha corregido hoy la justicia ordinaria es la última polémica protagonizada por este órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa electoral una excusa perfecta para revisar en nuestra tertulia icono expertos cómo funciona esta Junta Electoral y quiénes son los que toman estas decisiones antes vamos a repasar otras noticias de este lunes Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches hasta ahora pendientes de los efectos de las últimas amenazas de Deron Machines

Voz 1667 00:57 el tuit en el que amenaza con aumentar los aranceles sobre los productos chinos ha provocado nervios entre los inversores y una sacudida en las bolsas que se ha moderado al avanzar la tarde enseguida se pasará para que Javier Ruiz con los detalles pero hasta ahora las caídas del Dow Jones y el Nasdaq apenas llegan al medio punto

Voz 0194 01:13 lo que no afloja la presión de Trump tras la publicación del informe Mueller sobre la trama rusa en la Casa Blanca

Voz 1667 01:18 más de trescientos cincuenta ex fiscales norteamericanos hablan del posible procesamiento de tram por obstrucción a la justicia en esta investigación

Voz 1510 01:28 es firmas han sido recogidas por el grupo sin ánimo de lucro protector Democracy que en una carta aseveran que cualquier persona que no ocupara el cargo de presidente habría sido acusado de obstrucción a la justicia tras el informe Mueller la carta la han firmado hasta ahora más de trescientos setenta fiscales federales que han trabajado tanto en administraciones demócratas como republicanas en ella dicen que investigar los casos de obstrucción a la justicia es clave porque no hacerlo abre la puerta a que las interferencias en las investigaciones criminales queden impunes esto pone en riesgo todo el sistema de justicia el respaldo a esta carta pone en evidencia al fiscal general William Barr que tras leer el informe Mueller es culpo a Donald Trump Müller en su informe decidió abstenerse de decir si Trump cometió este delito de obstrucción o no en parte porque el Departamento de Justicia del que depende Müller tiene como praxis no acusar a los presidentes en ejercicio esa tareas en la encomiendan al Congreso lo que sí dice Müller es que no acusa pero tampoco exonera y que si tuviera la certeza de que el presidente no cometió obstrucción a la justicia lo habría indicado

Voz 0194 02:30 mi todo esto mientras Estados Unidos y Rusia chocan sobre la solución para Venezuela

Voz 1667 02:35 diferencias sobre la posible intervención militar que sigue sin descartar Washington Ike sería catastrófica e injustificada según el ministro de Exteriores ruso que hoy se ha visto con su homólogo estadounidense en Finlandia aquí el ministro de funciones Josep Borrell acaba de apostar por una solución consensuada la situación

Voz 0194 03:10 pero Guaita de nuestra crónica más cercana la noticia para el análisis de este lunes es el giro en el tono del PP que Pablo Casado ha escenificado en Moncloa

Voz 1667 03:18 ha hecho después de más de hora y media de reunión con Pedro Sánchez tras la que Casado abandonado la crispación para abrirse incluso a pactos de Estado en materias como pensiones ciencia o ecología hoy ha sido de nuevo Alberto Núñez Feijóo el que ha alimentado el debate interno del PP tras su fracaso de hace una semana con este comentario en el que sin citar a Casado habla de la inexperiencia en política

Voz 5 03:39 creo mucho en la formación y creo en la experiencia no creo en la improvisación ni creo en llegaron sitúa a aprender hay ningún cirujano que se meta en un quirófano con un paciente aprenda o al menos siempre intentamos que no nos toque ese cirujano pues eh pero hay políticos en España en este momento la mayoría de ellos qué quiere ser de primeras espadas y que no ha gestionado nunca y esos muy

Voz 0194 04:14 es una crónica que también se escribe en Cataluña lo último allí es la rectificación de la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert

Voz 0194 04:27 Barcelona Albert Prat la expresidenta del Parlamento

Voz 1667 04:30 catalán asume el error de un tuit que califica de maldito y desafortunado y que provocó dice un descalabro exagerado en la política hay en los medios de comunicación el polémico comentario de Núria de Gispert que acabó borrando comparaba líderes del PP y Ciudadanos con cerdos en a la carta que ha publicado en el diario El Punt Avui considera que Khyber hoy silenciaron sus explicaciones que añade que el tuit ha sido muy oportuno para todos los que no pierde ninguna oportunidad dice para erosionar un Gobierno y un Parlamento vulnerables dada la situación política De Gispert acaba esta carta diciendo que la Creu de Sant Jordi debe estar alejada de toda polémica deja la decisión en manos del Gobierno catalán para que decida si finalmente le retira o no este reconocimiento

Voz 0194 05:11 hay una cosa más Interior confirma la desaparición de una joven española en París

Voz 1667 05:14 el Ministerio hace un llamamiento para ayudar a localizar a Natalia es una estudiante de Erasmus de veintidós años le perdió la pista en París el pasado uno de mayo mide uno sesenta y dos es de piel morena pela larga Castaño y luce un Pierce en en la nariz su foto está en la cuenta oficial del Ministerio de Interior que pide ayuda a través de su web de la Guardia Civil o también de la policía

Voz 12 06:42 el de Dani Garrido

muchos de la noche ocho y nueve en Canarias abrimos ya tiempo de información tiempo de tertulia en Hora Veinticinco en compañía de Berna González Harbour buenas noches buenas noches Carlos Cué buenas noches hola buenas noches y Javier González Ferrari buenas noches buenas noches

ya no son los políticos hablan de ella los ciudadanos oyen hablar de ella sus decisiones sobres repasaremos los debates los tiempos de propaganda electoral las candidaturas les pedimos a nuestros oyentes que nos aporten alguna reflexión sobre el papel que juega la Junta Electoral en los procesos electorales ahora vamos a vivir otra