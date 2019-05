Las noticias de Andalucía, 18:02 (06/05/2019)

bueno hemos llegado día veguería no pero bueno no mozos una bastante también una entrada reducción de jornada también algo en lo que sí bueno bastante contra en todo el mundo por lo que falta es han pasado todas las vacaciones de agosto vale así que el problema que tenía la gente con niños de las vacas de las vacaciones tenerla cuando el colegio pues a Susana

Voz 3

01:09

en su última versión la tercera Bernardo Montoya contó que no fue él sino su ex novia Josefa la que agredió a Laura de la mató y que él se autoinculpó para proteger a la primera una declaración que ratificó en abril ante la jueza que ahora llama a la ex pareja de Montoya a declarar en calidad de investigada tendría que hacerlo el dieciséis de mayo en los juzgados de Valverde del Camino Bernardo Montoya está en prisión preventiva desde diciembre su abogado ha pedido la libertad provisional porque su confesión del crimen en un primer momento no quedó grabada por un fallo técnico