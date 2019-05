en por si tiene que estar en Madrid se trata de ser visibles en la Casa de Campo pierde todas a todo el objetivo que es ser visibles nosotras y nosotros sí que se nos vea Lahm el derecho de manifestación está protegido no son ellos el Ayuntamiento aunque ellos gobiernen el derecho a manifestar

el debate electoral a seis bandas deja dos bloques claramente diferenciados a la izquierda la alcaldesa Carmena el socialista Pepu Hernández y Carlos Sánchez Mato de Madrid en pie a la derecha el popular Martínez Almeida Ortegas mide Vox Villacís de ciudadanos que no descartan reeditar en Madrid un pacto a la andaluza

hay dos opciones o la Izquierda suma o la derecha gobierna con la extrema derecha por supuesto que hay mucha posibilidad en la izquierda del tablero político de llegar a acuerdos pero evidentemente para no hacer jamás políticas de de nos centremos en los ciudadanos y pretendíamos evitar

el que gana no estar en la avenida además de pactar y ahora les toca a ellos apoyar la alcaldía de voz para que podamos sacar a Carmena del Ayuntamiento

sobre Madrid central Vox no sorprende anunciaba ayer que los suspenderá la ultraderecha en Madrid en pie son partidarios de recuperar el control de que otro el anciano que muere Madrid solo sin que nadie lo eche de menos en Vallecas la policía ha encontrado el cadáver de un hombre de setenta años que llevaba un año fallecido nadie notó su ausencia lo cuenta esta mañana el diario

el mundo Virginia Sarmiento buenos días buenos días murió por causas naturales era ingeniero de Caminos tenía setenta años ya había trabajado en Telefónica su cuerpo aparecía el pasado miércoles en su domicilio en Puente de Vallecas cuando un grupo de personas pretendía ocupar la vivienda y los vecinos llamaron a la policía para evitarlo con ayuda de los bomberos entraron en la casa que estaba llena de basura el hombre sufría síndrome de Diógenes no estaba casado y tampoco tenía hijos tenían chal en la sierra por lo que los vecinos pensaron que se había marchado vivir allí fue una prima del fallecido la que confirmó que no se encontraba en su segunda vivienda

antes el uruguayo Godín se despide hoy de la afición del Atlético de Madrid Sampe buenos días buenos días capitán del equipo en las últimas temporadas no llegó a un acuerdo para renovar con el club y se marchará al Inter de Milán el próximo uno de julio hoy desde la una de la tarde en el Wanda Metropolitano

acto de despedida después de nueve temporadas como rojiblanco ocho títulos ganados y trescientos ochenta y siete partidos jugados a los que todavía puede sumar dos más los dos últimos de Liga en esta temporada ante el Sevilla en casa el Levante en Valencia en el Real Madrid además según Manu Carreño anoche en El Larguero ya han invitado a la que deje el club a final de temporada aunque el galés pese a su nula relación con Zidane quiere continuar y otro que se puede despedir hoy es David Ferrer Madrid puede ver el último partido como profesional del tenista de Jávea ha decidido colgar la raqueta cuando sea eliminado del Master mil de Madrid en el que hoy debuta no antes de las cuatro de la tarde ante el también español Roberto Bautista

la candidata del PP tiene la mano a Ciudadanos para conservar el poder en la Comunidad Díaz Ayuso se compromete a apoyar un posible gobierno de Aguado a cambio de que la formación naranja haga lo mismo también en los ayuntamientos una condición que no acepta

el centro está imposible a este paso se queda sólo para los peatones y las letras casi no se pueden aparcar que no te enteras Juan Cruz Yossi Cueto actual

