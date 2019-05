Escucha las noticias de las 08:00 (07/05/2019)

qué tal muy buenos días el empleo sigue siendo nuestro talón de aquiles pese a que el paro registrado que conocimos ayer nos coloque en cifras de cotizantes a la Seguridad Social casi anteriores a la crisis pero sigue habiendo en España tres millones cien mil personas en paro debería ser esencial cualquier debate sobre las facilidades o las dificultades para crear empleo aquí por eso hoy vamos a ir a Asturias porque la multinacional del acero Arcelor anuncia que reduce su producción y que eso afectará a sus plantas españolas que pueden perder empleo porque la multinacional que tiene plantas en muchos sitios recorta aquí pues dice que porque en España la electricidad les resulta entre un veinticinco y un treinta por ciento más cara que en otros países porque en general Europa se paga más por contaminar que por ejemplo en Turquía de donde viene acero más barato cuántos debates globales serán en esta noticia local y cuantas preguntas suscita que exigen una respuesta urgente la primera alguien tiene un plan para que el precio que pagamos aquí por la electricidad no sea un problema no sólo para el bolsillo de los ciudadanos sino un argumento para que las empresas recorten plantilla la segunda podemos hablar y hablar y hablar de la batalla contra el cambio climático pero si al final preferimos el acero barato de países que pagan menos por contaminar hacemos un discurso bien hipócrita hoy que estamos tan impactados por ese informe de la ONU que anuncia la extinción de un millón de especies todo esto pone sobre la mesa la noticia de un posible ERE en los hornos y en la planta de Arcelor en Asturias a las ocho y media le preguntamos por cierto a la ministra en funciones de transición ecológica Teresa Ribera

Voz 1727

02:21

este martes el siete de mayo y la consecuencia más evidente del resultado de las elecciones generales es como han bajado los decibelios en la conversación política al los políticos solemos criticar les por una cosa y la contraria por eso hoy hay que vencer la tentación de afearle a Pablo Casado su tono moderado de ayer en La Moncloa tan diferir ante al de hace poco más de una semana Casado está políticamente en estado de shock su partido lo está también después del hundimiento del veintiocho de abril no sabemos si el nuevo tono moderado será sólo producto del impacto de la necesidad de no expulsar a más gente de cara al veintiséis de mayo no lo sabemos pero bienvenido sea en cualquier caso sin arrogancia también Issing ultimátum dice Pablo Iglesia que acude hoy al Palacio de la Moncloa