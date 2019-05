Escucha las noticias de las 12:00 (07/05/2019)

es mediodía las once en Canarias hoy hora doce el resumen de la actualidad de este martes con José Antonio Marcos muy buenos días José

sí cincuenta minutos de reunión la primera de Rivera y Sánchez antes de que este segundo ex presidente del Gobierno estamos a la espera de que Alber Rivera comparezca aquí en la sala de prensa el líder de Ciudadanos ha llegado a este complejo pasados unos minutos de las once de la mañana recepción en la escalinata principal del Palacio apretón de manos indiferencia de caras Rivera con un semblante más serio y Sánchez sonriendo es la primer el primer encuentro entre Sánchez y Rivera como decimos esperamos en unos minutos las primeras conclusiones del mismo con la comparecencia del líder de Ciudadanos aquí

en Avilés y Gijón están las dos plantas de esta empresa siderúrgica en nuestro país en las que trabaja unas cinco mil personas y que amenaza con reducir su producción con un posible ERE por el elevado coste de la energía eléctrica la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera ha explicado aquí en Hoy por hoy que el Gobierno está dispuesto a estudiar posibles medidas que no contra vengan la normativa Comunida

hay que verlo hispánico legal yo estoy trabajando muy intensamente en este tema hay hemos estado intentando ver qué se puede hacer para acompañar a la industria lectura intensiva pero bueno hay que ser cuidadosos con esto no se puede hacer compatible ya que es el muy respetuoso con el marco de la Unión Europea en materia de vida que está yo creo que sería un error meternos en julio por precipitar medidas que no sean compatibles con el embarcó comunitario

nos queda todavía la cita casi diaria en el Supremo con el juicio del proceso en el que continúan declarando algunos testigos propuestos por la defensa de Jordi Sánchez ex líder de la Asamblea Nacional de Cataluña diputado electo de Junts pel cat para ofrecer su versión sobre el desarrollo del uno de

el abierto Pozas si donde sólo estaban los Mossos d'Esquadra no había problemas como en Cánovas

no hubo actuaciones violentas por parte de los huesos hacia ustedes en absoluto por parte de algún ciudadano menos

sin decir nada a la policía a mí me cogieron por los testículos me levantara un para arriba y me dejaron caer