Las noticias de Castilla y León, 16:02 (07/05/2019)

Voz 3

00:24

el mes de Ramadán no solamente es un mes de ayuno en el que nosotros no tenemos que comer nos tenemos que beber durante el día sino que tiene que ser un mes de recuperación de la paz interna ahí esta paz interna la tenemos que usar para nuestra vida cotidiana porque es un mes en que tenemos que pensar en los que no tienen que tenemos que hay un unas en otras cosas en hacer el mal a la hora de votar por ejemplo lo que es la hora de de votaciones en la voz en la en la en la política tenemos que aprender a inundar ayunar en no hacer daño a través de la política