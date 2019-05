Las noticias de Cantabria, 16:02 (07/05/2019)

Revilla evidentemente como un relevo político o no en ha sido presidente del Gobierno de Cantabria con el apoyo del Partido Socialista durante durante largos años años que han venido bien a Cantabria años en los que hemos construido juntos Partido Socialista Partido Regionalista muchos de los grandes intereses de nuestra comunidad y evidentemente creo que ahora el proyecto de futuro de el Gobierno de Cantabria es el proyecto del Partido Socialista el líder del Barça

Voz 1514

01:12

el cántaro considera que ante un hipotético pacto poselectoral la presencia de Cantabria debe ser para el partido más votado tiene claro con quién no hay posibilidad de pacto y a quién no cierra del todo la puerta no se sentará dice con quienes pongan el peligro lo público y más de cincuenta empresas y doce lanzaderas de empleo de la región se cita antes desde este martes en el Palacio de Exposiciones de Santander con motivo del Expo Forum dos mil diecinueve más allá del currículum vitae es un punto de encuentro entre empresarios y hasta empleados que va a servir también como espacio para debatir sobre la situación del mercado laboral en nuestra región durante estos días se ofrecerá una panorámica del mercado laboral actual y futuro por lo que en Santander se va a tomar nota como se dice de los proyectos que se están desarrollando a través de la Agencia de Desarrollo de empleo dieciséis grados a estas horas los cielos están cubiertos en Santander