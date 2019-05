qué tal bona tarda a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau acusa a la Generalitat no destina pro Mossos d'Esquadra o centrará las Ciutat Porcuna la insegura Stat por multiuso a la actualidad

may evolución política Dassault provoque actual para las hay tanta Cataluña y en concreto a la Conselleria d'Interior es una enmienda a la Ciutat no valdría panza cayó de final actuales

Voz 3

00:27

Don también se mes anda con un tuit Express dabas críticas parda parda la Generalitat que diu Carla Turró donde asegura literalmente no soporto Mossos cazaron atasca vital a Ciutat Vella y el arrestado a Barcelona Joan tomen la Guardia Urbana la nueva critica interior a falta de recursos que de Shang Aus Procris Mossos acompaña de una carta o una anda mana axioma urgen par garantías de mansión y al Servei de Coronas no le da la capital catalana es lo que ha Colau dos presta a las criticas propio directo dos mossos Andrés Martínez credit card los Mossos que ya las aguas planifican motivo a la altura lista mezcla los Mossos d'Esquadra han de Llobregat por la supuso una ida treinta no van a Maté la policías y Raúl flores