Escucha las noticias de las 17:00 (07/05/2019)

Voz 1450 00:07 esta es la hora fijada para la reunión entre Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias que cierra la ronda de contactos políticos estos días Mariela Rubio buenas tardes buenas tardes Iglesias ha llegado hace unos minutos al Palacio de la Moncloa donde de un momento a otro será debido por Pedro Sánchez a pie de escalinata la última vez que Iglesias estuvo aquí fue en el mes de febrero cuando Sánchez trataba de sacar adelante los presupuestos pactados previamente entre ambos el libre de los morados llega hoy aquí para convencer dicen desde el partido a Pedro Sánchez e iniciar un proceso de negociación que termine con Podemos formando parte del Ejecutivo el líder morado ha evitado hasta ahora hacer exigencias concretas hablar de ministerios de líneas rojas ya aseguran desde el partido hoy llega a la Moncloa para avanzar en acuerdos que permitan un gobierno de coalición estable de progreso

Voz 1715 00:49 qué más contamos hasta ahora Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes contamos por ejemplo la detención en Barcelona de dos personas a las que se relaciona con la desaparición de una mujer de treinta y nueve años ocurrió el trece de marzo en Cornellà Radio Barcelona han apuntado

Voz 0196 01:01 agentes de investigación de la Unidad Central de Desaparecidos de los Mossos d'Esquadra que se hicieron cargo de este caso ante la posibilidad que se trate de un homicidio están ahora mismo en el interior del piso de uno de los dos detenidos en Cornellà de Llobregat buscando indicios que les permitan esclarecer el paradero de Jeanette Cubillas una mujer de treinta y nueve años desaparecida el pasado trece de marzo cuando iba a hacer unas gestiones en la Agencia Tributaria de este municipio al cabo de cinco días apareció su vehículo debidamente aparcado muy cerca de este edificio institucional también muy próximo al piso donde ahora mismo los Mossos siguen trabajando los dos detenidos son conocidos de esta

Voz 1715 01:37 Gerd además en el Reino Unido el Gobierno de Theresa May asume confirma que su país va a tener que participar en las próximas elecciones europeas el Gobierno de May entiende que no va a poder aprobar ya un acuerdo sobre el Brexit antes de que venza el plazo antes del próximo veintitrés de mayo Londres Daniel poético

Voz 1895 01:53 el Reino Unido participará en las elecciones europeas en contra de la voluntad de la primera ministra Theresa May ya que estas elecciones simbolizan el fracaso de las negociaciones del Brexit May ha dicho que tiene una esperanza de llegar a un acuerdo con los laboristas por el Brexit antes de que se celebren las elecciones para evitar otro batacazo como el de las municipales se espera otra nueva caída de los dos principales partidos políticos británicos que esta vez el voto protesta vaya a parar al Partido del Brexit creado para es para exigir que se lleve a cabo la rotura con la Unión Europea también por Chen You Kay el partido pro europeísta formado recientemente por dimisionarios laboristas y conservadores

Voz 1271 02:27 promoción del deporte Uxue Caballero qué tal buenas tardes Ferrer está jugando a esta hora ante Roberto Bautista cómo van las cosas el acoso en la Caja Mágica iban Álvarez buenas tardes

Voz 3 02:35 hola buenas tardes le bastante bien a Ferrer que acaba de ganar el primer set por seis a cuatro ya está en juego el segundo ante Roberto Bautista con bastante ambiente aquí en la pista central de la Caja

Voz 1271 02:43 México gracias iban y esta noche Champions a partir de las nueve el Barça juega ante el Liverpool en Anfield el partido de vuelta de semifinales recordamos en la ida el Barça ganó por tres a cero bajas para Valverde Rafinha Indep ver Eden velé peor lo tiene Jürgen Klopp que pierda afirmó Keita la lana Isa late lo contamos todo a partir de las ocho en Carrusel Deportivo

Voz 1915 03:06 Isabel Díaz Ayuso advierte al PSOE de que el PP no caer en el mismo error en el que cayó en las elecciones generales dice la candidata de los populares a la comunidad que en esta ocasión en la campaña para las autonómicas del veintiséis de mayo no habrá fragmentación de la derecha

Voz 0809 03:18 yo no voy a volver a caer en el error que se ha caído durante las generales que ha sido siempre una pugna entre Vox PP Ciudadanos y que además mucho ha alimentado la izquierda porque le convenía mientras la izquierda se ha ido de rositas el Partido Socialista en Madrid no hace nada el Partido Socialista Madrid espera a ver si volvemos a caer en las mismas estamos entre tres dividiendo a unos ellos vayan creciendo yo me niego a hacer eso

Voz 1915 03:43 el Ayuntamiento de Madrid sigue a la espera del informe medioambiental de la Comunidad sobre la Operación Chamartín el Gobierno de Carmena trasladó su expediente el pasado veinte de marzo y confía en poder aprobar el plan incluso en periodo de la campaña electoral que arranca en la noche del próximo jueves José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible

Voz 4 03:59 me gustaría pensar que sí pero en cualquier caso es una pregunta que habría que hacerlo de la Comunidad de Madrid nosotros hemos cumplido desde el veinte de marzo de este año el expediente está en la Comunidad de Madrid y ahora son ellos los que tienen que mover ficha

Voz 1915 04:11 hice lo venimos contando SATSE el sindicato mayoritario de enfermería está siendo investigado por premiar a los afiliados que acudan mañana a votar a las elecciones del Servicio Madrileño de Salud regalan un bono de cien euros en los complejos turísticos que el propio Satse tienen Huesca y Castellón además de abonarles el taxi en el que vayan a votar el resto de sindicatos lo ha llevado ya a la dirección de General de trabajo y a la Fiscalía

Voz 5 04:32 ahora lo que no me parece bien es que a cambio de unas vacaciones se compre un voto te regalamos algo nos vota sino no insisto me parece que no todo vale en el mundo sindical

Voz 6 04:42 este tipo de iniciativas afectan directamente a las garantías del proceso electoral y que incluso podrían ser constitutivas de un delito según la ley de electorales donde

Voz 1915 04:51 es estrene modos veintiún grados en el centro de Madrid

