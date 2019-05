Las noticias de Castilla y León, 17:03 (07/05/2019)

Voz 2

00:20

luego ya no sé ni en los aseos que hay seis me parece que son pero de menos cuatro uno tiene una enfermedad grave otro nuestra de baja ya tiene una enfermedad muy grave o trastornos de baja la otra tiene una discapacidad yo yo el otro pero eso está de baja de los integrados luego lo normal que ocurra son estos además vamos a tener siempre sea lo vamos a tener siempre porque ese departamento está enfermo está enfermo Suu Edad Media pues está y hay varios que están en la vía de la jubilación este año se va a jubilar uno posiblemente otra el próximo año los problemas se van a grabar no eso hasta el infinito