Las noticias de Cantabria, 17:03 (07/05/2019)

Voz 3

00:08

los para exigir a los futuros compradores de la fábrica de Sidenor en Reinosa que mantengan los puestos de trabajo en la factoría Campus Rihanna el consejero de Industria Francisco Martín asegura que el Ejecutivo tiene un veinticinco por ciento del capital de la empresa ya no va a aceptar presiones de los máximos accionistas que se colocarán al lado de los trabajadores y que espera que las decisiones sean lo más beneficiosas para la comarca eso sí defiende que no pueden garantizar no pueden exigir ese mantenimiento de los puestos detrás